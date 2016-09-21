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砂石車撞總統府 駕駛、車行判賠223萬

2016-09-21

〔記者楊國文／台北報導〕前年開砂石車衝撞總統府的張德正，被依殺人未遂等罪判刑六年，去年發監執行。總統府認為，張德正毀壞總統府部份設施和建築，向張和車行提起民事求償三四四萬餘元，一審全數判准；高等法院審理認定，應計算阻車柱、正大門正面安全門強化玻璃等毀損物的折舊率，經扣除後，昨判張男與車行須連帶賠償兩百廿三萬多元，本案仍可上訴。

因家暴案被判刑的張德正認為司法不公，於前年一月廿五日清晨五時，駕駛車行的砂石車到凱道，加速衝進總統府大門，撞壞府外欄杆、阻車柱、安全門、大門門柱與外牆。

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