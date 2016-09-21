司院人事 民進黨團將逕入審查

2016-09-21

〔記者曾韋禎、彭琬馨／台北報導〕立法院針對司法院人事同意權時程兩度邀各黨團協商，但均因國民黨團反彈而無共識。立法院民進黨團昨趕在院會散會前，對已付委的總統咨文提出復議，擬於下次院會表決後，直接進入審查程序，無須再經在野黨團同意。

擬下次院會表決 排除杯葛

立法院國民黨團昨召開記者會質疑，曾任大法官的許宗力，獲提名擔任大法官兼司法院長，恐違反憲法「不得連任」的規定，並要求立法院長蘇嘉全召開朝野協商，進行釋憲提案。綠委尤美女則反批國民黨冷飯熱炒，藉機杯葛司法院人事案。

國民黨團副書記長林為洲指出，由於大法官任期將屆滿，黨團同意先處理大法官提名名單，至於正副院長人選，因為任期還有兩年，國民黨認為「可以先緩緩」。

尤美女則說，許宗力適任性問題學界早有討論，憲法雖規定不得連任，卻「沒有提到不能再任」，在野黨不該用這個藉口來延遲同意權行使日程，「如果提釋憲案造成憲政空窗期，國民黨可以負責嗎？」

現任司法院長賴浩敏與副院長蘇永欽，在七月向總統蔡英文提出書面辭呈，蔡總統當時已批准兩人辭職，總統府並於九月十三日公布蘇永欽的免職令，自十月一日起生效。