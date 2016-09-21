13台籍詐騙犯遣中 我嚴正抗議
〔記者呂伊萱、林良昇、楊國文／台北報導〕柬埔寨政府昨將涉嫌跨國電信詐騙案的十三名台灣人強制遣送到中國，外交部對此深表不滿，並對柬國政府表達嚴正關切。陸委會表示已向陸方表達不滿並提出嚴正抗議，並已要求在國人抵達後，應保障我國人司法權益。
法務部昨也發表聲明表示「深表遺憾」，呼籲中方和我國合作偵查。法務部強調，十三人遭柬國逮捕後，即向中國方面表達，應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」共同合作偵辦，台籍嫌疑人應由我方帶回，並提供相關卷證，以利共同合作協查。
柬埔寨於今年八月底破獲一起跨國電信詐騙案，總共逮捕六十四名嫌犯，其中包含十三名台灣人。我駐越南胡志明市辦事處處長梁光中率員前往柬埔寨金邊交涉，並向柬國政府強力爭取探視嫌犯。但中國向柬埔寨主張受害者均為中國籍，故要求將所有嫌犯遣送至中國，同時對柬國政府強力施壓，阻止我駐處人員前往探視。
應保障我國人司法權益
外交部表示，在此期間與法務部、陸委會及內政部警政署刑事局均保持密切聯繫，設法爭取柬國政府同意依「國籍遣返原則」將我國人遣送回國。但柬埔寨政府多年來堅守「一中政策」，並迫於中國的壓力，遂同意要求，在昨天將十三名台灣嫌犯強制遣送至中國。
據了解，十三名台灣人是在昨天下午被押上中國南方航空飛往南京的班機。陸委會說，就此案已向陸方表達深切遺憾並提出嚴正抗議，認為陸方此等片面作為，不僅損害兩岸合作與信賴基礎，亦漠視我方多次呼籲，應由雙方各自帶回己方人員依法審理等訴求，更嚴重斲傷台灣民眾情感。
陸委會強調，已向陸方要求，在涉案國人被押抵後，陸方應依兩岸司法互助協議規定，儘速完成人身自由限制通報，並保障國人在陸相關司法權益、踐行正當法律程序；並本於關注人道關懷立場，儘速協助安排家屬探視相關事宜。
陸委會呼籲，陸方應摒除成見，在既有的合作基礎上，透過雙方間良性溝通與充分對話，共謀妥善因應之道，強化保障兩岸人民的權益與福祉。對於已被遣送的涉案國人，政府也將持續努力與陸方溝通，爭取將相關人員送回台灣依法偵審。
外交部昨天並再度呼籲，國人切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法。
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