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太平島新建物全都露 政府向Google反映處理

2016-09-21

〔記者涂鉅旻、蕭婷方／台北報導〕在南海爭端中隸屬我國主權的太平島，近期被發現一座形狀奇特的巨大建築物，國防部和海巡署皆稱，此案事涉機敏，不能透露用途，民眾卻可在Google Map上，一窺該建築模樣。對此，海巡署長李仲威昨在立法院答覆國民黨立委王育敏質詢時表示，海巡署已向Google公司反映，正在做後續處理。行政院長林全也允諾「儘速處理」。

國防部長馮世寬昨在立法院受訪表示，太平島上所有軍事設施、用途都是機密，不便說明，「但希望大家知道太平島有堅強的防衛能力。」國防部發言人陳中吉昨在例行記者會中也重申，目前海巡署在太平島駐守，建築設施具機敏，因此不做說明。

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