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造勢逾時挨罰200萬 時力：沉重的負擔

2016-09-21

〔記者楊淳卉／台北報導〕中選會昨決議，時代力量執行黨主席黃國昌在今年一月九日，因從事造勢活動逾時，分處時代力量及黃國昌各一百萬元罰鍰。時代力量昨表示，當天晚會是時力在立委選舉期間，唯一一場全黨造勢晚會，但晚會約好的來賓因為交通問題遲到，導致整個晚會延至十點半才結束，時力當晚已努力降低因時間延長所造成之影響，但超過十點是客觀事實，對此深感抱歉。

時力表示，時力做為一個小黨，資源不足，中選會做出分別裁罰一百萬元，是一個相當沉重的負擔，將待收到正式通知，經決策委員會開會研議後，再決定後續處理程序。

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