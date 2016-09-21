軍方招募「資安神盾戰士」

2016-09-21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部除將推動「週末戰士」政策，讓後備軍人短期回營服役厚實戰力外，根據國防部報告，為因應日趨嚴重的網路威脅，經參考先進國家資通電戰力發展，國防部將與經濟部、教育部、民間產官學專業合作，培育「資安神盾戰士」。

國防部長馮世寬今將赴立法院外交及國防委員會專案報告，對於政府有意擴編資通電為主的軍力，國防部也提出規劃。

國防部表示，為提升國軍資通電作戰效能，今年七月起，以軍事院校培育、大學儲備軍官團招募、志願役士兵選訓方式，廣儲資通電戰力資源，並規劃整合民間人才，盼以高科技網路、數據鏈路、電子作戰能量等，完善網路系統防護，維繫通資情監偵系統完整及有效運作。

至於國防部推動「週末戰士」政策，報告也指出，經參酌美、英、德、法、日等國家短期入營服役制度，今年五月下旬到七月中旬間，已實施教召後備軍人問卷調查及訪談，目前正策訂「後備軍人志願短期入營服役」指導綱要，規劃在明年選定單位辦理試行，驗證後備軍人戰力維持成效。

明年試辦「週末戰士」

另外，國防部報告指出，國軍今年起調整教召專業課目訓練比重，調增射擊訓練、組合訓練四小時，並增加步槍、機槍一波次實彈射擊，今年一月至九月十五日，已完成後備部隊一百九十梯次、四萬八三七六人召訓。後備軍人教召將比以前更精實。

國防部強調，為因應「軍事訓練役」人員納編後備部隊比例逐年增加，考量這些役男欠缺組合訓練、基地演訓、部隊實務，除將逐步提升教召訓練強度，配合年度重大演訓，也計畫服軍事訓練役的役男，可同一單位「一訓到底」接訓教召，同時增加戰鬥專精、基地觀摩課程，加強戰場認知及全民國防教育。