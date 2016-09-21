WTO貿易談判處長：把雞蛋放在WTO籃子裡 就會成功
2016-09-21
〔記者呂伊萱／台北報導〕新政府力推新南向政策，並盼望參與多邊及雙邊貿易談判，如ＴＰＰ與ＲＣＥＰ等機制。世界貿易組織（ＷＴＯ）理事會暨貿易談判處處長普拉多（Victor do Prado）昨談及對台灣發展經貿的建議時表示，ＷＴＯ不會規定會員國要對誰投資、和誰進行貿易，貿易不管在哪裡發生都是好的。他推薦，若把雞蛋放在ＷＴＯ這個籃子裡，就會成功。
普拉多也說，現在世界變化快速，台灣的經濟活動對全球貿易整合而言非常重要。
台灣對全球貿易整合很重要
普拉多來自巴西，從二○○二年開始在ＷＴＯ任職，曾參與研擬許多重要貿易法規與政策，現為ＷＴＯ理事會暨貿易談判處處長。普拉多是多邊貿易關係的信仰者，他與媒體座談時多次強調多邊貿易的重要。
座談中媒體提及，台灣與中國都是ＷＴＯ會員國，而台灣與中國經貿關係密切，現在政府努力推動台灣往東協國家與南亞發展經濟，以平衡台灣的經貿關係。同時我國也盼望參與多邊及雙邊貿易談判，如ＴＰＰ與ＲＣＥＰ等機制，詢問普拉多對台灣參與國際經貿有何具體建議？
普拉多回應，ＷＴＯ不會規定會員國要對誰投資、和誰進行貿易，只要各會員國遵守ＷＴＯ規則，貿易不管在哪裡發生都是好的。他強調，這次訪問台灣，目的是希望大家繼續支持ＷＴＯ多邊貿易，因為多邊貿易是世上最好系統，若各位把雞蛋放在ＷＴＯ的籃子內，ＷＴＯ就會成功。
至於貿易帶來和平的論點，與中國欲以經濟包圍政治的統戰策略有無衝突性？普拉多表示，他基於身分，不會評論會員國之間的雙邊關係。但他所信仰的貿易關係，是關於和平的貨物貿易，而非如武器等其他類型的貿易。
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