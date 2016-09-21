政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表

2016-09-21

〔記者李欣芳、鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕籌劃一個多月的「行政院經貿談判辦公室」昨正式掛牌運作，總談判代表由行政院政務委員鄧振中兼任，另設副總談判代表二至三名，由外交部次長侯清山及經濟部次長王美花兼任，另一人將由行政院長林全指派適當人員兼任。

蔡盼與日合作新南向計畫

蔡英文總統昨接見日本民進黨「國軸會」長島昭久眾議員時提到，政府正積極推動新南向政策，希望運用台灣本身的優勢，強化與東南亞及南亞地區國家的交流，並深化與這些國家的經貿往來。總統認為，日本在這方面深具經驗，希望可以與日本交換意見，並在適當時機與日本合作，共同執行新南向政策的部分計畫。

總統接見「美國羅省中華會館」回國訪問團時也表示，上月通過「新南向政策綱領」，就是要深化台灣與東協、南亞及紐澳等十八個國家的經濟連結，擴大發展格局與提升總體競爭力。

政院經貿談判辦公室設在北市寶慶路的經濟部經貿談判代表辦公室原址，原本經濟部經貿談判代表辦公室，則併入政院經貿談判辦公室；初期編制四十多人，比經濟部經貿談判代表辦公室的編制人員稍多，並規劃增加負責產業及食品安全等議題的談判代表與資深談判代表若干名，視需要指定相關部會司處局長級人員兼任，另設談判代表或助理談判代表。

經貿談判辦公室的政策目標包括：一、推動多邊及雙邊經貿談判，參與區域經濟整合；二、結合政府及民間力量，推動國際經貿合作，重啟經貿外交動能；三、以談判及國際合作帶動經貿法治現代化及經濟體質調整。

行政院指出，經貿談判辦公室成立初期的工作，除持續參與世貿組織進行中的「服務貿易協定」及「環境商品協定」兩項談判外，將以推動新南向政策及繼續做好加入「跨太平洋夥伴協定」的準備工作為重心。

與目標國建立對話管道

經貿談判辦公室將配合各部會儘速盤點現有資源及完成細部工作計畫，與地方政府商議推動執行重點及方式，逐步建構中央與地方協調機制，了解新南向政策重點國家的需求及意願，針對新南向政策各目標國研擬全面的推動方案，與目標國建立對話管道，爭取雙方儘速確定合作內容。

迄今包括內政、外交、財政、教育、經濟到原民會等共十六個部會，皆以新南向政策為指標，並在新年度編列經費，投入發展新南向政策。