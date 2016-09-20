李登輝將組憲改論壇 培養2018戰力
2016-09-20
〔記者楊淳卉／台北報導〕為協助鞏固台灣民主，據了解，前總統李登輝將於週六（二十四日）在李登輝基金會募款餐會中，宣布成立「公民憲政改革論壇」，未來擬號召年輕人加入，培養青年戰力，預計讓年輕人以無黨籍的身分，投入二○一八年議員選舉。
今年大選後，李登輝組黨的消息甚囂塵上，對於憲改論壇的動作，也被解讀可能是為籌組政黨做準備。對此，李登輝基金會秘書長王燕軍昨鄭重否認，「沒有政黨、沒有政團。」
王燕軍表示，基金會將成立憲政的網路論壇。至於是否會宣布組黨？王則是「唉唷」了一聲，然後說，「組黨不是重點」，而是要大家一起找出台灣未來方向，不能因民進黨執政，就不繼續推動改革。
王燕軍說，「我們沒有要跟民進黨搶天下的意思」，而是希望號召所有年輕朋友、社團一起為台灣努力，明年推動憲政改革與國家正常化。他強調，憲改會造成社會衝突，這種事情就讓他們來做，「現在國民黨三十五席，我們來推動，希望多拿七、八席回來，國民黨到二十八席以下，我們就可以自然而然做修憲工作。」
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