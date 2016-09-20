接政院發言人／布局北市長？ 徐國勇：沒那麼權謀啦
2016-09-20
〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕民進黨立委徐國勇即將接任政院發言人，徐國勇昨接受廣播訪問時坦言，他與林揆不熟，但他對林全擔任財長時，面對要錢的民代，強硬回應「要錢沒有，要命一條」印象深刻，這顯示林全對國家政策有所堅持。
至於外界揣測徐國勇轉任政院發言人，是民進黨為競選北市長布局，他無奈說「沒有那麼權謀啦」，先前黨主席蔡英文希望他以立委身分到新竹縣耕耘，就有人以為他要選縣長，之後又傳出他有意選新北市長，現在竟又傳要選台北市長。
對於未來如何與林全內閣的「老藍男」相處？徐國勇笑稱「沒問題」，他會盡全力扮演好自己的角色，也有把握能在短時間內上軌道。
徐國勇表示，他長期擔任名嘴，但接任發言人後，論述方式要做調整，如果外界對政府政策有疑慮，他會立即反映給各部會，「做好溝通」，未來擔任發言人，立場就是把政府的政策搞清楚，「事情弄清楚，趕快出去的就要出去，緊縮之間分寸要做好。」
現任發言人童振源遭外界批評不適任，卻可轉任國安會諮詢委員，徐則為童緩頰表示，這是「職務調動」，不是撤換。
童振源表示，未來擔任國安會諮委，做為總統幕僚，總統需要協助，他會盡力做好該做的角色。交接前，仍會扮演好發言人角色。
童振源：前天被告知調職
童振源指出，林揆前天下午約見他，表示工作上有些調整，這是第一次被告知，他事前不知情。至於外界質疑他是遭「撤換」而非「調動」，童表示，這是媒體的詮釋。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨取得黨產會預算排審權 綠委籲迴避
- 終結16年張榮味時代！ 台北農產總座請辭轉任北市府
- 司委會明審廢特偵組案 財委會聚焦兆豐銀案
- 大巨蛋案成柯P逆麟？看到他跳起來、又跟她吵過架…
- 立院召委選舉 綠10席藍6席
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 國際現場 》勞斯萊斯再砍200經理人
- 防杜借學生 澎湖、苗栗優先查減班臨界點學校
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- 湖口客庄南進交流 與馬國新堯灣結盟
- 缺工吃緊 酪農盼開放農業外勞
- 訂房網站洩個資 房客被詐24萬
- 跨國收養 楊小妹要去瑞典了
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 手機無線充電 11月前設210站
- Lineup玩遊樂園 不用大排長龍
- 夫酸「送兩粒」 檳榔西施告家暴
- 「小胖」再湊2個8 挑戰年度3獎項
- 中國貨輪擱淺金門漏油 船公司竟已破產
- 府中商圈萬聖節搞鬼 變裝拿獎金
- 小智的最狂工具人！ 他「閉眼」騎這8個交通工具
- 邊吃邊哭拔回6金 她們沒想過放手
- 桃園好棧票選 投票參加抽獎
- 暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 新觀光局長周永暉 拚2百萬日客
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
- 隆恩圳串連公園 打造親水綠廊帶
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 亞洲盃女排賽》我直落三驅韓 今戰伊爭第五
- 〈紐約性愛檔案〉數位捉姦神器崛起
- 美前五大禮服品牌 台灣亞洲首店
- 老喊膝蓋痛… 正確診斷才能精準治療
- 紐約驚爆 歐巴馬重申反恐決心
- 洋基遭紅襪橫掃 季後賽愈來愈遠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT limits DPP to 10 convener seats
- 石門風箏節競技 老鷹閃電貓飛上天
- 紅髮男插槍逛街 嗆警︰什麼好查
- 自由廣場》香港經驗：大陸人是罵不走的
- 萬兩黃金打造 湧蓮寺觀音開放參拜
- 國家隊「52號」不退休 等鋒砲當教練時穿
- 美指紐約爆炸為恐攻 稱當地無恐怖組織
- 東北風增強早晚變涼！ 北、東部降雨機率提高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：接政院發言人／布局北市長？ 徐國勇：沒那麼權謀啦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分