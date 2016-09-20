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接政院發言人／布局北市長？ 徐國勇：沒那麼權謀啦

2016-09-20

〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕民進黨立委徐國勇即將接任政院發言人，徐國勇昨接受廣播訪問時坦言，他與林揆不熟，但他對林全擔任財長時，面對要錢的民代，強硬回應「要錢沒有，要命一條」印象深刻，這顯示林全對國家政策有所堅持。

至於外界揣測徐國勇轉任政院發言人，是民進黨為競選北市長布局，他無奈說「沒有那麼權謀啦」，先前黨主席蔡英文希望他以立委身分到新竹縣耕耘，就有人以為他要選縣長，之後又傳出他有意選新北市長，現在竟又傳要選台北市長。

對於未來如何與林全內閣的「老藍男」相處？徐國勇笑稱「沒問題」，他會盡全力扮演好自己的角色，也有把握能在短時間內上軌道。

徐國勇表示，他長期擔任名嘴，但接任發言人後，論述方式要做調整，如果外界對政府政策有疑慮，他會立即反映給各部會，「做好溝通」，未來擔任發言人，立場就是把政府的政策搞清楚，「事情弄清楚，趕快出去的就要出去，緊縮之間分寸要做好。」

現任發言人童振源遭外界批評不適任，卻可轉任國安會諮詢委員，徐則為童緩頰表示，這是「職務調動」，不是撤換。

童振源表示，未來擔任國安會諮委，做為總統幕僚，總統需要協助，他會盡力做好該做的角色。交接前，仍會扮演好發言人角色。

童振源：前天被告知調職

童振源指出，林揆前天下午約見他，表示工作上有些調整，這是第一次被告知，他事前不知情。至於外界質疑他是遭「撤換」而非「調動」，童表示，這是媒體的詮釋。

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  • 民進黨立委徐國勇即將接任政院發言人，昨接受廣播訪問時坦言，他與林揆不熟。（記者黃耀徵攝）

    民進黨立委徐國勇即將接任政院發言人，昨接受廣播訪問時坦言，他與林揆不熟。（記者黃耀徵攝）

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