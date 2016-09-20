國民黨杯葛司院人事案程序 協商二度破局

2016-09-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院昨再度就司法院人事同意權時程召開黨團協商。國民黨團認為，司法院長被提名人許宗力有違憲爭議，要求先釋憲再審查，協商沒有共識。

柯建銘：應進行嚴審 而非杯葛程序

民進黨團總召柯建銘說，過去民進黨在野，從來不曾杯葛同意權行使程序，國民黨如果認為不適合，就在審查中投反對票，而不是杯葛同意權程序。他奉勸國民黨，不要搞錯題目，選擇不對的戰場杯葛，這樣反而會讓國民黨的支持度下降。

立院上週協商時，各黨團皆認同朝嚴審方向進行，但因國民黨團表示，須待黨團會議授權後，方得在協商中簽字，針對具體的審查時程、記名與否、有無書面審查等程序均未獲共識。

廖國棟：應先釋憲 不該排程序審查

立法院長蘇嘉全昨召開二度協商，國民黨團總召廖國棟表示，許宗力在社會備受爭議，有爭議就不該排程序審查，最優先的事情是化解質疑，要求先釋憲、召開公聽會。

廖並說，目前黨團僅召開過幹部會議，且黨團內對許宗力意見很多，因此仍無授權。朝野協商因此再次破局，蘇嘉全則希望國民黨團在今天中午前確立黨團結論。但廖受訪表示，他不認為今天中午前黨團會有結論，因為還要召開黨團大會。

時代力量總召徐永明譴責國民黨杯葛程序，他認為，若國民黨對人選有意見，就該進行嚴審，而不是在沒有黨團授權的情形下來協商，未來司法院大法官和正副院長若出現憲政空窗期，國民黨團要負起憲政責任。