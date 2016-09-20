司委會明審廢特偵組案 財委會聚焦兆豐銀案

2016-09-20

〔記者蕭婷方、楊淳卉／台北報導〕立法院各委員會明天開始排定相關部會報告及審查法案，司法及法制委員會召委、民進黨立委尤美女昨表示，委員會明將審查「法院組織法刪除第六十三條之一條文草案」，要廢除不受任何監督的太上機關特偵組。

行政、立法政策協調會報上週已決議將廢除特偵組的「法院組織法」修法，納入優先審議法案。尤美女表示，司法及法制委員會明天排審廢除特偵組的法案，將併案審查民進黨立委葉宜津、李俊俋、蔡易餘、王定宇所提草案；而攸關轉型正義的「政治檔案法草案」，也納入優先推動審議。

財政委員會方面，民進黨籍財政委員會召委王榮璋受訪時表示，近來樂陞、兆豐案爭議大，為這會期委員會重點；明天也排定邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員，針對「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行報告並備詢。此外，攸關長照稅收財源問題的加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案、遺產及贈與稅法修正草案也會優先處理。

民進黨這個會期也將兩岸協議監督條例草案、公民投票法修正草案、集會遊行保障法草案納入優先審議法案，將由內政委員會審查。

教育及文化委員會方面，民進黨籍召委何欣純表示，會聚焦高教與新南向議題，待教育部提出預算配套、完備政策論述後，會儘速排案審查高等教育創新轉型條例草案，讓不好的學校退場。何也說，各界關注「非核家園」問題，也會盡力處理核四預算問題。

勞基法 朝調整特休假方向修正

至於引發爭議的勞基法部分條文修正草案，據了解，草案將朝調整特休假方向修正，近期蔡英文總統會再召集行政院官員、民進黨社福及衛環委員會立委開會討論。