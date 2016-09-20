| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
 首頁 > 政治

司委會明審廢特偵組案 財委會聚焦兆豐銀案

2016-09-20

〔記者蕭婷方、楊淳卉／台北報導〕立法院各委員會明天開始排定相關部會報告及審查法案，司法及法制委員會召委、民進黨立委尤美女昨表示，委員會明將審查「法院組織法刪除第六十三條之一條文草案」，要廢除不受任何監督的太上機關特偵組。

行政、立法政策協調會報上週已決議將廢除特偵組的「法院組織法」修法，納入優先審議法案。尤美女表示，司法及法制委員會明天排審廢除特偵組的法案，將併案審查民進黨立委葉宜津、李俊俋、蔡易餘、王定宇所提草案；而攸關轉型正義的「政治檔案法草案」，也納入優先推動審議。

財政委員會方面，民進黨籍財政委員會召委王榮璋受訪時表示，近來樂陞、兆豐案爭議大，為這會期委員會重點；明天也排定邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員，針對「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行報告並備詢。此外，攸關長照稅收財源問題的加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案、遺產及贈與稅法修正草案也會優先處理。

民進黨這個會期也將兩岸協議監督條例草案、公民投票法修正草案、集會遊行保障法草案納入優先審議法案，將由內政委員會審查。

教育及文化委員會方面，民進黨籍召委何欣純表示，會聚焦高教與新南向議題，待教育部提出預算配套、完備政策論述後，會儘速排案審查高等教育創新轉型條例草案，讓不好的學校退場。何也說，各界關注「非核家園」問題，也會盡力處理核四預算問題。

勞基法 朝調整特休假方向修正

至於引發爭議的勞基法部分條文修正草案，據了解，草案將朝調整特休假方向修正，近期蔡英文總統會再召集行政院官員、民進黨社福及衛環委員會立委開會討論。

廣告
  • 立院第二會期召委名單及議案

    立院第二會期召委名單及議案

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐案 司法法制委員會 尤美女 廢除特偵組
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：司委會明審廢特偵組案 財委會聚焦兆豐銀案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.