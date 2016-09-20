立院召委選舉 綠10席藍6席

2016-09-20

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院昨舉行八個常設委員會十六席召委選舉，經投票及抽籤後，民進黨獲十席召委，國民黨拿下六席。

籤運差 民進黨僅拿基本盤

立法院上會期召委選舉，社福及衛環委員會因民進黨立委投錯票，加上民進黨籤運差，十六席召委中，民進黨僅得九席，國民黨則有七席。本會期民進黨籤運仍差，平手局面的司法、交通委員會，均由國民黨幸運中籤，民進黨僅獲得基本十席，其餘六席由國民黨奪得。

支持「老朋友」 親民黨分裂投票

此次召委選舉，僅四席的親民黨仍扮演關鍵角色，並選擇「分裂投票」，在交通、內政委員會支持國民黨人選；在司法及法制委員會，投給民進黨立委尤美女；教育及文化委員會則讓立委高金素梅自由投票。

親民黨黨團指出，由於過去半年立法院藍綠惡鬥不止，因此在召委選舉，不以政黨考量為投票依據，決定支持「老朋友」，或以過去合作經驗為依據，看議題就事論事。