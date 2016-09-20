國民黨取得黨產會預算排審權 綠委籲迴避
〔記者蕭婷方／台北報導〕本屆立法院第二會期八個委員會昨進行召委選舉，內政委員會選出民進黨立委趙天麟、國民黨立委陳超明擔任召委後，開始分配相關部會預算的排審權，結果最受矚目的不當黨產處理委員會，經抽籤由國民黨取得排審權。趙天麟呼籲，國民黨是黨產會審查業務的主體，應該要迴避預算排審權，才不會有球員兼裁判的問題，也能讓執政黨完全負責。
趙天麟批：國民黨球員兼裁判
本會期是預算會期，各委員會待審的議案中，明年度中央政府總預算案是「重中之重」，而不當黨產處理委員會明年度預算數共編列五千五百五十二萬元，除人事費二千七百五十八萬元，在黨產處理業務方面，調查追徵業務包括黨產釐清、附隨組織及其受託管理人不當取得之財產範圍，另有獎勵措施、建立專屬網站，辦理研討會、聽證會、教育訓練，共編列九百三十四萬元。
財產查核業務則包括受理申報業務、政黨附隨組織財產範圍界定等，共編四百九十一萬元。此外，其他行政費用約一千餘萬元。
儘管民進黨立委在立院席次居多數，但在黨產會預算案送至立法院後，國民黨黨團就揚言要刪，近來國民黨立委等，更頻繁向黨產會索取資料，展現「磨刀霍霍」的姿態，同時積極搶攻內政委員會召委，希望取得不當黨產處理委員會預算的排審權。
內政委員會選出趙天麟、陳超明二位召委後，隨即舉行召委會議，協調明年度中央政府總預算案各機關如何分配，國民兩黨排審不當黨產委員會預算案未有共識，經抽籤後，將由陳超明排審。
陳超明：秉持公正態度審理
陳超明受訪表示，國民黨現在不依賴黨產，也希望好好整理出黨產；不當黨產處理條例有很多是以推定、認定做為基礎，相信會引起很多激烈討論，他擔任召委，審理過程也會秉持合理、公正的態度來處理不當黨產委員會預算。
趙天麟批評，國民黨是不當黨產條例要處理的對象，應迴避預算案排審權，才不會有球員兼裁判的問題，也讓執政黨有完全負責的空間；更呼籲陳超明秉持中立，不要護航國民黨。
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