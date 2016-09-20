首波裁撤外館 關島、吉達、漢堡、挪威
2016-09-20
〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕立法院民進黨團外交政策小組昨召開會議，邀請外交部長李大維與會，與執政黨立委溝通重大政策及預算事宜。據透露，外交部已有第一階段裁撤外館計畫，將關閉德國漢堡、北歐挪威、沙烏地阿拉伯吉達與關島四處外館。根據一○六年度外交部預算，裁撤這四個外館後，可為國庫省下一億二五一○萬六千元。
據了解，外交部基於功能重疊或功能不彰，決定裁撤這四處外館。裁撤駐漢堡代表處，是由於我國在德國尚有位於柏林的駐德代表處、駐法蘭克福與駐慕尼黑辦事處，而漢堡地近柏林，功能重疊性較高，因此予以裁撤。
至於挪威與我國外交關係進展不大，駐外人員最多只能見到科長級人員，挪威在台也未設相應的經貿辦事處。且我在周邊的芬蘭、瑞典及拉脫維亞等國都有設館，因此決定將挪威代表處業務併入周邊外館。
西亞部分，則計畫裁撤駐沙國吉達辦事處，此處僅編制三名人員，且唯一功能是麥加朝聖作業，朝聖期間甚至還要從駐利雅德代表處調人支援，功能並不顯著，因此予以裁撤。
至於駐關島辦事處，據了解，以往是我國對太平洋島國的發動樞紐，也擔負與美軍交流的軍事意義，但是我國現在於南太各國有大使館，與美軍交流的部分已移到夏威夷，加上關島僑民有限，決定裁撤。
根據一○六年度外交部預算，裁撤這四個外館後，將可為國庫省下一億二五一○萬六千元。與會綠委也表示支持裁撤，因為這四個館處的裁併，完全不影響外交功能，且可以讓駐外人員得到警惕和鼓勵，有助於強化管理。
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