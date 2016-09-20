太平島神秘「消波塊」 軍事工事？

2016-09-20

〔記者姚岳宏、呂伊萱／台北報導〕「Google Earth」衛星地圖七月更新後，我國海巡署駐守的南沙太平島被發現在西北側海岸出現四個巨型三爪基座、形似巨大消波塊的神秘結構體，引發議論揣測。海巡署昨表示，太平島屬軍事管制區，對島上軍事設施用途，依慣例無法對外說明。據指出，該物為軍方專案建物，不過，國防部昨也表示不評論。

保密層級極高 海巡、軍方不評論

太平島碼頭於去年底竣工，而Google Earth去年一月的空照圖中尚不存在這四個結構體，可見是新增建物。據了解，此設施由國防部派員監造，還要求島上海巡官兵不得接近，保密層級極高。

根據衛星圖，這四個巨型三爪基座結構體中，有兩個與陸地連接，另兩個的周邊，似乎仍有建築工事進行，四個結構體中央還有一個半圓型結構體，整組結構體比起島上舊有火砲陣地大得多，引發關注。

七月曾前往太平島視察的國民黨立委江啟臣昨也公開當時拍下的照片。照片中清楚可見該設施結構物的立體形狀，上方平滑，高度約二、三層樓，與一般消波塊並不相同，可確認其並非巨型消波塊。

對於海巡及軍方均以機密不願多談，有網友不滿地說，「全世界幾百顆衛星每天在監看，機密個屁啦！」還有人戲稱，「這個消波塊的機密：祇有國民黨立委顏寬恒知道。」自稱有「軍事專家」級數的網友則說，看來是某種防空塔工事。