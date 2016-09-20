政院經貿談判辦公室業務 不含兩岸協商
蔡總統︰開啟新階段對外經貿談判
〔記者鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統昨召開國安會議，進行第二次「對外經貿戰略會談」，確認相關規劃後，「行政院經貿談判辦公室」近日開始運作。蔡總統表示，政府將開啟新階段的對外經貿談判，不過，未來有關兩岸協商事宜，仍循陸委會、海基會機制處理，並不會納入「行政院經貿談判辦公室」業務範疇。
兩岸協商事宜 仍循海陸兩會機制處理
蔡總統裁示指出，「行政院經貿談判辦公室」是因應國際經濟新情勢，調整對外經貿談判組織。調整重點是重整談判隊伍，讓談判分工及人力運用更有效率，並非新設組織。而組織調整也體現四大政策方針，包括：政府功能重新整合、重整談判團隊、強化經貿談判及經貿外交能量，及推動經貿體制和國際接軌。
國安會昨天也提報策略性規劃構想，在設定總體經貿戰略上，包括：一、新南向政策及擴大經貿空間創造條件；二、參與區域經濟整合及連結全球奠定基礎；三、開展下一世代貿易投資進行準備，並提出若干談判的策略與原則，諸如：ＦＴＡ與經貿合作並重、務實彈性接軌國際、結合國內產業發展、經貿與外交結合等。
在充實對外經貿談判評估研究能量上，總統特別強調，政府內部應培養人才，針對貿易影響與國際情勢等建立長期觀察、分析及評估的機制與能量，以因應對外經貿談判所需。行政院長林全也認為未來在推動新南向政策時，在相關國家投資保障、法規制度了解與分析等整體風險評估機制的建立非常必要，應該儘速進行。
昨天出席國安會議的人員，包括副總統陳建仁、林全、總統府、國安會及行政院秘書長、外交、教育、經濟、陸委會、農委會等部會首長。
此外，立法院民進黨團教育文化政策小組昨邀潘文忠報告新南向政策及明年度教育部預算等事項。教育部明年為新南向政策投入十億元預算，其中分為三大面向，在「專業人才培育及訓練」部分編列七億七七九○萬元、「擴大吸引東協及南亞優秀青年學子來台就學」編列六○○一萬元、「擴展雙邊教育合作平台」編列一億六二○○萬元。
與會立委質疑，教育部應更清楚說明此次十億元預算與過去的不同之處；有多名綠委當場質疑「亮點是什麼？」要求教育部以更白話、具體方式說明新南向的核心及目標政績，讓人民馬上可以理解。政策小組下週將再安排一次會議，讓教育部再次提出政策重點與預算配置說明。
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