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參觀總統府 英粉清晨四點出門搶頭香

2016-09-19

蔡上任後首開放

〔記者鍾麗華／台北報導〕五二○政黨輪替後，總統府昨重新開放，一整天下來共有超過八千人次參觀。總統府也特別發小貼紙，供參觀民眾寫下對國家的祝福，有中客寫下「九二共識」、「祖國統一」等字眼，但立刻有民眾回以「台灣主權獨立」、「總統加油」、「小英加油」、「改革要落實」等。

來自新竹湖口的彭先生昨搶得頭香，清晨四時就起床出發，他說，要把火車票根留起來，這是很值得紀念的一天。「英粉」許小姐表示，她六點半起床，原以為可排到第一個入府參觀，結果很遺憾，但仍希望有機會見到蔡總統，也準備搶購限量紀念品。

總統府紀念品店擠滿人潮，府方統計，最熱銷紀念品是印有蔡英文總統和陳建仁副總統七巧板人像的大毛巾，府內郵局也湧進郵票迷蒐集郵戳。

總統府一向是中客熱門旅遊景點，雖說中客來台觀光人數下滑，但蔡總統上任後，總統府第一次開放，昨有三百位中客預約，最大團多達八十四人，有中客參訪後表示：「感覺挺震撼的！」

總統府重新開展，以「我們的時代，人民的總統府」為主題，一進門，地上就是「POWER TO THE PEOPLE」字樣，牆壁是以「府」為概念的主視覺設計，區分七大主題，並加入聲音迴廊，呈現凱道社會運動，包括一九八九年鄭南榕出殯、一九九一年「一百行動聯盟」反閱兵等，讓多元聲音成為總統府的一部分。

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  • 蔡總統上任後，總統府昨首次開放參觀，適逢中秋連假，吸引大批民眾入府參觀。（記者張嘉明攝）

    蔡總統上任後，總統府昨首次開放參觀，適逢中秋連假，吸引大批民眾入府參觀。（記者張嘉明攝）

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