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立院今召委選舉 民進黨坐10搶12席

2016-09-19

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院今將舉行各委員會召委選舉，親民黨團雖只有四席，但卻在內政、教育及文化、交通、司法及法制委員會成為關鍵角色。國、民兩黨均積極尋求與親民黨團合作，盼將召委席次極大化。

司法及法制委員會 親民黨周陳秀霞轉挺綠

據了解，親民黨立委中，內政委員會的陳怡潔將不會投票，司法及法制委員會的周陳秀霞則將支持民進黨。依各委員會席次分佈來看，民進黨確定穩拿總數十六席召委之中的十席，能否獲得更多席次，將視司法及法制、交通委員會的抽籤結果而定。

親民黨人士指出，上會期審查不當黨產處理條例時，親民黨投票支持；加上六月間傳出親民黨主席宋楚瑜可能出任海基會董事長，國民黨又對宋進行多項指控，並諷「橘子變綠」，國、親心結加深，為兩黨合作添變數。

由於陳怡潔上會期票投民進黨，內政委員會形成三搶二局面，國民黨立委黃昭順籤運佳，取得一席召委。此次國民黨為再取得內政委員會召委席次，有意角逐召委的陳超明，近來多次向陳怡潔拉票尋求支持。

陳怡潔昨受訪時明確表示，站在平衡兩黨立場，今天不會去投票。她解釋，本會期內政委員會將審查集會遊行保障法與兩岸協議監督條例，親民黨對集遊法的立場與民進黨不同，兩岸又為親民黨長期耕耘領域，不希望外界認為此舉是要與國民黨站在一起。

周陳秀霞上會期於司法及法制委員會票投國民黨，也讓國民黨獲一席召委，現今轉為支持民進黨，讓民進黨有機會透過抽籤拿下第二席召委。

此外，財政委員會召委原定由徐國勇出任，徐確定接任政院發言人後，民進黨團總召柯建銘昨晚召集財委會的綠委協調，將改由王榮璋出任。

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  • 國民黨在日本東京都港區的「東京貿易中心」大樓，極密積極求售，初步求售價格為四十五億日圓。 （駐日特派員張茂森攝）

    國民黨在日本東京都港區的「東京貿易中心」大樓，極密積極求售，初步求售價格為四十五億日圓。 （駐日特派員張茂森攝）

  • 親民黨立委周陳秀霞。（資料照,記者叢昌瑾攝）

    親民黨立委周陳秀霞。（資料照,記者叢昌瑾攝）

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相關關鍵字： 召委選舉 委員會召委 立院新會期 立院開議
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