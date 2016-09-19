求售東京大樓 中投：7月已流標
2016-09-19
稱黨產條例通過後 未再辦理出售相關事宜
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨所擁有、位於日本東京都港區的「東京貿易中心」大樓（ＴＴＤ大樓），近來傳出以四十五億日圓（約台幣十三．九億元）對外求售；國民黨中央投資公司昨表示，因不當黨產處理條例通過，該大樓未再辦理出售相關事宜。
中投表示，當年為配合政府拓展台日經貿交流、縮減貿易逆差，並協助中小企業赴日開展事業之政策，經當時投管會主委劉泰英簽奉時任黨主席李登輝同意，於一九九三年十月在東京設立「台灣貿易開發株式會社」（簡稱日本台貿），並以一四○億日圓購買ＴＴＤ大樓。
中投指出，後來因為日本經濟長期蕭條，導致該公司大樓價格大幅下跌，為了反映公司實際經營狀況，日本台貿重新鑑價認列損失，並且陸續辦理減資及彌補損失後，目前大樓帳面價值約為卅三億日圓。
中投表示，今年初，中投公司為清償債務所需，經董事會通過公開標售日本台貿公司全部股權案，並於七月廿七日辦理開標作業，但因當日無人投標而流標，且因不當黨產處理條例通過，未再辦理出售相關事宜。
中投強調，日本台貿之股權售價，是委託二家外部專業機構辦理鑑價，大樓價值約在四十億至五十億日圓之間，底價再參考鑑價金額訂定。目前日本台貿大樓之管理（如招租、維護等），皆由日本台貿公司簽約委託之外部專業公司負責。
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