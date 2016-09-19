黨產會查黨產：會顧及金融秩序

2016-09-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」上路後，傳出金融機構已全面清查黨營事業的保證、授信狀況，決定票券到期不續約、銀行抽銀根，讓國民黨黨庫年底面臨斷炊；票券公會更因憂慮權益受損，或是引發金融體系連鎖效應，日前去文與黨產會溝通。黨產會發言人施錦芳昨表示，黨產會在處理上，會朝顧及善意第三人方向思考，希望不要影響金融秩序。

一名黨產會委員指出，根據不當黨產條例第七條規定，就算黨產轉為國有，抵押權還是會存在，銀行和票券公司等善意第三人無須擔心自己的利益受損，包括繼續性的契約及最高限額抵押權，都不會受到影響，黨產會在清查過程中，會注意金融秩序的穩定，並確保資產完整返還給國家。

至於票券公司是否應針對所有國民黨黨營事業有關的合約都「到期不續」？該委員表示，這部份是商業判斷，黨產會無權置喙。

據悉，票券公會代表日前已拜會黨產會主委顧立雄，爭取讓國民黨黨營事業中投公司到期的商業本票能續保，緩抽國民黨銀根。基於若未謹慎處理，將釀成金融業的系統性風險，黨產會也正評估其可能性。

施錦芳證實有這項會面，但未透露會面內容。她僅回應，黨產會將朝顧慮善意第三人的方向思考，不希望讓整個金融秩序大亂，相關事宜在委員會充分討論後，才會對外說明。據了解，黨產會最快明天就會針對此事做出最後的決定。