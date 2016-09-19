| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

黨產會查黨產：會顧及金融秩序

2016-09-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」上路後，傳出金融機構已全面清查黨營事業的保證、授信狀況，決定票券到期不續約、銀行抽銀根，讓國民黨黨庫年底面臨斷炊；票券公會更因憂慮權益受損，或是引發金融體系連鎖效應，日前去文與黨產會溝通。黨產會發言人施錦芳昨表示，黨產會在處理上，會朝顧及善意第三人方向思考，希望不要影響金融秩序。

一名黨產會委員指出，根據不當黨產條例第七條規定，就算黨產轉為國有，抵押權還是會存在，銀行和票券公司等善意第三人無須擔心自己的利益受損，包括繼續性的契約及最高限額抵押權，都不會受到影響，黨產會在清查過程中，會注意金融秩序的穩定，並確保資產完整返還給國家。

至於票券公司是否應針對所有國民黨黨營事業有關的合約都「到期不續」？該委員表示，這部份是商業判斷，黨產會無權置喙。

據悉，票券公會代表日前已拜會黨產會主委顧立雄，爭取讓國民黨黨營事業中投公司到期的商業本票能續保，緩抽國民黨銀根。基於若未謹慎處理，將釀成金融業的系統性風險，黨產會也正評估其可能性。

施錦芳證實有這項會面，但未透露會面內容。她僅回應，黨產會將朝顧慮善意第三人的方向思考，不希望讓整個金融秩序大亂，相關事宜在委員會充分討論後，才會對外說明。據了解，黨產會最快明天就會針對此事做出最後的決定。

廣告
  • 黨產會發言人施錦芳。（資料照,記者簡榮豐攝）

    黨產會發言人施錦芳。（資料照,記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產 不當黨產處理委員會 國民黨產 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：黨產會查黨產：會顧及金融秩序


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.