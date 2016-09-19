政院換將 徐國勇接發言人

2016-09-19

童振源轉任國安會諮委 邱泰源遞補不分區立委

〔記者羅添斌、楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕新政府人事異動，行政院發言人童振源轉任國安會諮詢委員，由民進黨不分區立委徐國勇接任行政院發言人，人事案在十月一日生效。

10月上任 徐國勇：有信心勝任

徐國勇接任政院發言人後，不分區立委遺缺將由邱泰源遞補，邱泰源今年六月剛選上醫師公會全聯會理事長。

徐國勇昨受訪表示，行政院長林全是在昨天下午兩點直接徵詢他出任發言人的意願，他馬上就答應，「有需要的時候換跑道，一樣是為國家服務」，他也稱讚現任發言人童振源工作表現優異，將接續童的工作，繼續努力。

對於接任發言人的期許，徐國勇說，他曾主持電視節目、長期擔任政論節目來賓，也有律師經驗，有信心能勝任這項職務，「沒信心我也不敢答應」，未來他會盡力將國家政策清楚的論述，讓民眾了解。

徐國勇笑稱自己「只剩十幾天立委可以當」，雖然上會期推動的多項法案尚未三讀通過，但還有其他立委能接棒，因此對於卸下立委職務沒有特別遺憾。

林全施政轉強勢 回應民意期待

高層官員透露，從行政院調整發言人人選，到林全院長先前密集到災區縣市勘災，強勢要求台電、台水公司各指派副總到災區坐鎮恢復水電供應後再回台北，及觀察林揆對兆豐銀紐約分行事件的處理態度，可以發現林全內閣施政風格已有轉趨積極、強勢的跡象，就是要藉此回應各界對新政府內閣及施政成效的期待。

官員說，「童振源是位人才，但可能是位置放得不對」，因此沒有請辭或是被請辭的問題，而是轉換跑道；他說，童上任近四個月來，發言精準度偶有失焦，與媒體互動多次引發爭議，甚至讓自己成為新聞焦點，林全惜才，因此與府方討論調整童振源的職務，讓童可在他擅長的兩岸及國安領域發揮。

童振源表示，行政院長林全約見他，並告知職務上會有調整，謝謝大家及媒體朋友的支持與鼓勵，無論未來到哪裡工作，他都會堅守崗位，全心全力做好他的工作。