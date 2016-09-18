一週大事（9月11日至17日）
2016-09-18
國內：
●台北地檢署十三日針對第一銀行遭跨國駭客集團盜領八千三百二十七萬元一案，以詐欺等罪嫌起訴安卓斯等三嫌，建請法院就十二次盜領行為分論併罰，各量處十二年徒刑，潛逃出境的十九名外籍嫌犯，另案通緝。
●強颱莫蘭蒂十四日掠過南台灣，重創高雄港，十多艘貨輪及漁船斷纜漂流，撞毀四座起重機。翌日直撲金門，折損五百萬株林木。
●金管會十四日公布兆豐案首波懲處結果，開罰兆豐銀新台幣一千萬元，並解除兆豐金法人代表的蔡友才前董事及吳漢卿前總經理等人職務；財政部並已責成兆豐銀向蔡、吳求償。
國外：
●由美國和俄羅斯促成的敘利亞內戰停火協議，在十二日晚間正式生效，暫時中止自二○一一年三月開始的內戰。
●台裔日本參議員蓮舫十五日當選日本最大在野黨民進黨的黨代表，成為該黨首位女黨魁。四十八歲的蓮舫表示，她將帶領民進黨重新站起來。
●巴基斯坦西北部落區的清真寺，十六日遭神學士自殺炸彈客攻擊，造成至少二十八人死亡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 重機具清理紅葉 居民盼早日返家
- 台北風雨夜 賓士撞小黃釀1死5傷
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- 雙颱農損逾8億 水果恐一路貴到明年
- 〈愛讀書〉《BL進化論》
- 林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 彭于晏花臉緝毒 叢林野戰來真的
- 大王不只生紀錄 還吸個人獎
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 自由廣場》作戰救災結合訓練
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 中秋假期「連烤」 牡蠣價翻倍漲
- 通車10年罕見 國五連假北上一路順
- 《颱風受災戶》Matzka掃到颱風尾 航班取消回不了家
- 搔甲癖引起變形 以為是灰指甲
- 氣消啦！梅西披阿根廷戰袍
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- Kid首度同框許維恩 姊弟助陣
- 「豪」友菲爾斯 開啟靈魂之窗
- 大潤發宅配員自轟不治 追凶槍來源
- 新韓流是個帥妹 年獎金已破3600萬
- 感覺紀事簿 貓餐廳
- 陳育萱／爭吵
- 雪梨國際羽球賽》連贏南韓雙打 我掃回3冠
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 台鐵豐富站未驗收就啟用 天花板漏水漏不停
- 社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救
- 兆豐銀罰金小兒科 巴黎銀89億美元最恐怖
- 自由廣場》雙北可當經濟成長火車頭
- 自由廣場》何不給校長按讚？
- 阿兵哥沒地方洗澡 金門民宿串連提供免費盥洗
- 赴歐瘋狂踢館 羽球流浪新視野
- 白內障阿嬤被當失智 術後人生變光明
- 水淹掉佳冬2村 公所執意續辦晚會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一週大事（9月11日至17日）
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分