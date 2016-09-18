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MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
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一週大事（9月11日至17日）

2016-09-18

國內：

●台北地檢署十三日針對第一銀行遭跨國駭客集團盜領八千三百二十七萬元一案，以詐欺等罪嫌起訴安卓斯等三嫌，建請法院就十二次盜領行為分論併罰，各量處十二年徒刑，潛逃出境的十九名外籍嫌犯，另案通緝。

●強颱莫蘭蒂十四日掠過南台灣，重創高雄港，十多艘貨輪及漁船斷纜漂流，撞毀四座起重機。翌日直撲金門，折損五百萬株林木。

●金管會十四日公布兆豐案首波懲處結果，開罰兆豐銀新台幣一千萬元，並解除兆豐金法人代表的蔡友才前董事及吳漢卿前總經理等人職務；財政部並已責成兆豐銀向蔡、吳求償。

國外：

●由美國和俄羅斯促成的敘利亞內戰停火協議，在十二日晚間正式生效，暫時中止自二○一一年三月開始的內戰。

●台裔日本參議員蓮舫十五日當選日本最大在野黨民進黨的黨代表，成為該黨首位女黨魁。四十八歲的蓮舫表示，她將帶領民進黨重新站起來。

●巴基斯坦西北部落區的清真寺，十六日遭神學士自殺炸彈客攻擊，造成至少二十八人死亡。

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  • 強颱莫蘭蒂十四日掠過南台灣，重創高雄港，十多艘貨輪及漁船斷纜漂流，撞毀四座起重機。（資料照）

    強颱莫蘭蒂十四日掠過南台灣，重創高雄港，十多艘貨輪及漁船斷纜漂流，撞毀四座起重機。（資料照）

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標題：一週大事（9月11日至17日）


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