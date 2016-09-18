IGSDA在台國際會議 北約專家出席
2016-09-18
〔記者曾韋禎／台北報導〕以推動台美關係為宗旨的「全球台灣研究中心（ＧＴＩ）」上週在美國華府成立，最近成立的全球安全和國防事務研究院（ＩＧＳＤＡ）上週也在台灣召開為期兩天的國際會議，包括北約專家等國際學者專家均受邀與會。
官網飄揚台灣國旗
ＩＧＳＤＡ在官網簡單揭露此會議訊息。他們在九月十二、十三日於台北舉辦「國際安全會議在台灣：全球與區域的挑戰及對北約及亞洲威脅」，由主席葛尼姆率領英國、法國、比利時、埃及、日本、義大利、希臘專家學者來台。
特別的是，ＩＧＳＤＡ網站不只飄揚台灣國旗，還點出有北約專家出席。我方主辦單位台灣智庫翻譯的會議名稱，則僅寫出「全球與亞太安全與挑戰國際學術研討會」，未透露太多會議訊息，而增添會議的神秘性。
世界各國專家與會
知情人士指出，外界都批評拒絕承認九二共識的蔡英文總統上台後，會影響台灣的國際地位；然而許多台灣過去鮮少接觸的專家，都願意來台與會、了解台灣；顯見國際社會重視台灣的地位，何來遭到國際社會封鎖之說？
再者，此會議的出席專家來自世界各國，也顯示中國的問題不只在東亞，而是在歐洲、非洲、中東地區，都有類似的問題。
會議內容對外保密
知情人士分析，包括華府最近成立的ＧＴＩ，乃至於ＩＧＳＤＡ來台開會，反映台灣與國際社會的合作正逐漸提升，但還是有很多事處於私下務實處理階段，不宜對外曝光。
台灣智庫副執行長賴怡忠證實此會議的存在。但對於出席人員、會議內容，各方都有不對外透露的共識。
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