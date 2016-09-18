黨工考績獎金 國民黨將恢復發放
2016-09-18
一度喊停 工會揚言告官
〔記者施曉光／台北報導〕因不當黨產處理條例施行，黨產被凍結處分，國民黨已無再還舊借新的可能，龐大人事支出與黨務開銷，使得財務面臨坐吃山空危機，因此，除七月已停發退休黨工人員月退休金以及十八趴利息補貼，原本循例應在八月底發放現職黨工每人一至二個月本俸金額的年度考績獎金也已喊停，黨工私下怨聲連連，工會更是極度不滿，在揚言告官的情況下，國民黨高層決定近日恢復發放，所需總金額約三千多萬元。
國民黨每年固定收入除一億六千萬元的政黨補助金、五千萬元黨費外，最重要的一筆財源就是中投、欣裕台的信託收益約十億元左右，據了解，今年度的信託收益在不當黨產處理條例施行前，已經及時入袋，但假設未來黨營事業收入被斷源，目前手中現金只能燒到明年五、六月，單靠後續政黨補助金與黨費收入，將入不敷出，往後只能苦撐待變。
對於一年一度的績效獎金，據悉，工會主張年度考績獎金應屬薪資一部分，如果黨中央再不發放，就要告到台北市勞工局，要求政府主持公道。
據了解，國民黨中央最近態度已經軟化，自知理虧，決定收回成命，近日就會發放考績獎金。
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