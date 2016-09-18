要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
2016-09-18
文傳會：市值逾百億日圓 若開價45億是趁火打劫
〔記者施曉光、曾韋禎、駐日特派員張茂森／綜合報導〕外傳國民黨有意出售位於日本東京都港區的黨產「東京貿易中心」大樓，國民黨文傳會副主委胡文琦昨晚證實確有其事，但他強調，該棟大樓目前市值至少一百多億日圓，若如傳聞買家開價四十五億日圓，擺明就是利用國民黨目前處理黨產窘境之際，想要趁火打劫，而且事實上目前並沒有人出價，應該只是假消息，國民黨只希望售價可以愈高愈好，以利做為結算發放退休黨工十八趴利息補貼及月退俸之用。
胡文琦指出，目前政治氛圍下，許多買家害怕招惹麻煩，使得這個出售案陷於僵局，根本賣不了，這也證明在民進黨的政治追殺下，國民黨根本無法處分黨產。
有關傳聞國民黨在一九九三年購買「東京貿易中心」大樓，成交價為一百二十億日圓，事實上賣方只收到八十億日圓，胡文琦表示，其中四十億元差價究竟跑到那裡去，目前中央黨部並不了解原委，這也證明當年前主席李登輝任內的大掌櫃劉泰英角色非比尋常，他呼籲劉泰英出面擔任「污點證人」，說清楚、講明白。
對於不當黨產處理條例施行後，國民黨究竟能否處分資產，胡文琦強調，依規定在申報期限一年結束前，國民黨當然還是可以處分黨產。不過，行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，若國民黨在未經認定前就處分財產，可罰處分價額一到三倍。
另外，在日本東京高級地段「廣尾」地鐵站附近，有一棟地下一層、地上六層的老舊建築物「中正堂會館」，目前除做為國民黨東京黨部之用，也對外出租，由於土地不大，必須和四周的建築物合併購買才有價值，因此目前市價大約只值數億日圓。據了解，國民黨決策高層二○○七年曾在東京與不動產業者討論出售事宜，但沒有結果。
胡文琦澄清說，中正堂會館並不在行管會列管的黨產資料中，該棟建物並非黨產。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 重機具清理紅葉 居民盼早日返家
- 台北風雨夜 賓士撞小黃釀1死5傷
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- 雙颱農損逾8億 水果恐一路貴到明年
- 〈愛讀書〉《BL進化論》
- 林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 彭于晏花臉緝毒 叢林野戰來真的
- 大王不只生紀錄 還吸個人獎
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 自由廣場》作戰救災結合訓練
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 中秋假期「連烤」 牡蠣價翻倍漲
- 通車10年罕見 國五連假北上一路順
- 《颱風受災戶》Matzka掃到颱風尾 航班取消回不了家
- 搔甲癖引起變形 以為是灰指甲
- 氣消啦！梅西披阿根廷戰袍
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- Kid首度同框許維恩 姊弟助陣
- 「豪」友菲爾斯 開啟靈魂之窗
- 大潤發宅配員自轟不治 追凶槍來源
- 新韓流是個帥妹 年獎金已破3600萬
- 感覺紀事簿 貓餐廳
- 陳育萱／爭吵
- 雪梨國際羽球賽》連贏南韓雙打 我掃回3冠
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 台鐵豐富站未驗收就啟用 天花板漏水漏不停
- 社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救
- 兆豐銀罰金小兒科 巴黎銀89億美元最恐怖
- 自由廣場》雙北可當經濟成長火車頭
- 自由廣場》何不給校長按讚？
- 阿兵哥沒地方洗澡 金門民宿串連提供免費盥洗
- 赴歐瘋狂踢館 羽球流浪新視野
- 白內障阿嬤被當失智 術後人生變光明
- 水淹掉佳冬2村 公所執意續辦晚會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分