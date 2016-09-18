要賣東京黨產 國民黨：沒人出價

2016-09-18

文傳會：市值逾百億日圓 若開價45億是趁火打劫

〔記者施曉光、曾韋禎、駐日特派員張茂森／綜合報導〕外傳國民黨有意出售位於日本東京都港區的黨產「東京貿易中心」大樓，國民黨文傳會副主委胡文琦昨晚證實確有其事，但他強調，該棟大樓目前市值至少一百多億日圓，若如傳聞買家開價四十五億日圓，擺明就是利用國民黨目前處理黨產窘境之際，想要趁火打劫，而且事實上目前並沒有人出價，應該只是假消息，國民黨只希望售價可以愈高愈好，以利做為結算發放退休黨工十八趴利息補貼及月退俸之用。

胡文琦指出，目前政治氛圍下，許多買家害怕招惹麻煩，使得這個出售案陷於僵局，根本賣不了，這也證明在民進黨的政治追殺下，國民黨根本無法處分黨產。

有關傳聞國民黨在一九九三年購買「東京貿易中心」大樓，成交價為一百二十億日圓，事實上賣方只收到八十億日圓，胡文琦表示，其中四十億元差價究竟跑到那裡去，目前中央黨部並不了解原委，這也證明當年前主席李登輝任內的大掌櫃劉泰英角色非比尋常，他呼籲劉泰英出面擔任「污點證人」，說清楚、講明白。

對於不當黨產處理條例施行後，國民黨究竟能否處分資產，胡文琦強調，依規定在申報期限一年結束前，國民黨當然還是可以處分黨產。不過，行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，若國民黨在未經認定前就處分財產，可罰處分價額一到三倍。

另外，在日本東京高級地段「廣尾」地鐵站附近，有一棟地下一層、地上六層的老舊建築物「中正堂會館」，目前除做為國民黨東京黨部之用，也對外出租，由於土地不大，必須和四周的建築物合併購買才有價值，因此目前市價大約只值數億日圓。據了解，國民黨決策高層二○○七年曾在東京與不動產業者討論出售事宜，但沒有結果。

胡文琦澄清說，中正堂會館並不在行管會列管的黨產資料中，該棟建物並非黨產。