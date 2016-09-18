清查不當黨產網站 將重新上線

2016-09-18

馬政府上台後被關閉八年

〔記者曾韋禎／台北報導〕在二○○八年馬英九總統一上任就遭關閉的「清查不當黨產，向全民交代」網站，可望在八年後重見天日。行政院不當黨產處理委員會預計在二十日的會議中決議，重開清查不當黨產網站。

「清查不當黨產，向全民交代」網站在馬英九上任後就遭到關閉，民進黨在本屆立法院取得多數後，就提案要求行政院重新公開網站；不過當時尚未政黨輪替，立法院國民黨團也提交協商，拖延進度。

據黨產會透露，週二的會議就會決議，將網站重新上線。過去已有民間團體備份相關資料，另行開設網站。不過黨產會委員私下透露，這個有「gov」的網址，才能顯示政府帶頭追討不當黨產的意義。

對於黨產會十月七日將針對中央投資公司、欣裕台公司及其董監事是否為國民黨之附隨組織或受託管理人舉行聽證，黨產會委員私下指出，根據內政部的收支決算表，國民黨十年來的收入，光是投資事業的挹注、解繳，就超過一百五十億元，這就不是「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」所規範的合法黨產，所以先「推定」為不當黨產。

黨產會委員解釋，因為中投、欣裕台就是不當黨產最重要的源頭，當然會先鎖定他們。屆時會詢問中投的七位董監事，明明都是自然人，為什麼持股都一樣多？這真是他們的持股嗎？還是受託擔任？又是受誰委託？

他強調，只要經過聽證，讓國民黨充分說明後。經黨產會再「認定」這是不當黨產後，就能要求國民黨返還給國家。

在處理完中投、欣裕台後，再來就會針對非黨營事業類型的其他附隨組織，例如大家很熟悉的婦聯會、救國團。