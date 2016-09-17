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日相安倍母親 邀謝長廷參觀書畫展

2016-09-17

〔駐日特派員張茂森／東京十六日報導〕日本首相安倍晉三的母親安倍洋子邀請台灣駐日代表謝長廷參觀今天開幕的「雍容苑書作展」，書作展覽內容包括安倍首相的外祖父、已故首相岸信介的墨寶以及安倍洋子和其她日本政界人士的作品，謝長廷為受邀出席開幕的少數外國使節之一。

這項日本政界夫人的作品所構成的書畫展是由「雍容苑」主辦，特別展出的作品有岸信介的墨寶「士不可以不弘毅任重而道遠」，書畫展於今天開幕，二十二日閉幕，謝長廷和俄羅斯駐日大使夫人是在開幕時出現在會場的貴賓。

「雍容苑」是由安倍首相的母親安倍洋子、政界人士浜田卓二郎的夫人浜田麻記子、加藤六月的夫人加藤睦子等人組成的書作交流會，已經有二十年以上的歷史，安倍首相在母親書畫展的書面致詞中對長年致力於書畫文化的諸長輩表示最高的敬意。

現年八十八歲「米壽」的安倍洋子在會場親自向謝長廷介紹故首相岸信介的遺墨，同時也為謝長廷解釋她的書法。謝長廷表示，八十八歲高齡仍然有這份雅趣實在難得，謝長廷當場邀請安倍洋子和其他人到台灣展出，他向安倍洋子說，「日本的書畫和台灣的書畫是一脈相承的，一定受到歡迎」，安倍洋子很高興的說，「希望有機會也能到台灣作文化交流」。

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  • 日相安倍晉三的母親安倍洋子夫人（右）邀請我駐日代表謝長廷參觀「雍容苑書作展」開幕式。（駐日特派員張茂森攝）

    日相安倍晉三的母親安倍洋子夫人（右）邀請我駐日代表謝長廷參觀「雍容苑書作展」開幕式。（駐日特派員張茂森攝）

  • 日相安倍晉三的母親安倍洋子夫人（右）邀請我駐日代表謝長廷參觀「雍容苑書作展」開幕式。（駐日特派員張茂森攝）

    日相安倍晉三的母親安倍洋子夫人（右）邀請我駐日代表謝長廷參觀「雍容苑書作展」開幕式。（駐日特派員張茂森攝）

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