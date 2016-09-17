日相安倍母親 邀謝長廷參觀書畫展
2016-09-17
〔駐日特派員張茂森／東京十六日報導〕日本首相安倍晉三的母親安倍洋子邀請台灣駐日代表謝長廷參觀今天開幕的「雍容苑書作展」，書作展覽內容包括安倍首相的外祖父、已故首相岸信介的墨寶以及安倍洋子和其她日本政界人士的作品，謝長廷為受邀出席開幕的少數外國使節之一。
這項日本政界夫人的作品所構成的書畫展是由「雍容苑」主辦，特別展出的作品有岸信介的墨寶「士不可以不弘毅任重而道遠」，書畫展於今天開幕，二十二日閉幕，謝長廷和俄羅斯駐日大使夫人是在開幕時出現在會場的貴賓。
「雍容苑」是由安倍首相的母親安倍洋子、政界人士浜田卓二郎的夫人浜田麻記子、加藤六月的夫人加藤睦子等人組成的書作交流會，已經有二十年以上的歷史，安倍首相在母親書畫展的書面致詞中對長年致力於書畫文化的諸長輩表示最高的敬意。
現年八十八歲「米壽」的安倍洋子在會場親自向謝長廷介紹故首相岸信介的遺墨，同時也為謝長廷解釋她的書法。謝長廷表示，八十八歲高齡仍然有這份雅趣實在難得，謝長廷當場邀請安倍洋子和其他人到台灣展出，他向安倍洋子說，「日本的書畫和台灣的書畫是一脈相承的，一定受到歡迎」，安倍洋子很高興的說，「希望有機會也能到台灣作文化交流」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 貨轉中心市地重劃案 嘉義縣市施工恐難同步
- 近10萬戶停電 屏東拚明全復電
- 颱風又來亂 地景藝術節今暫停
- 鹿港洋厝出總鋪師 辦桌產業盛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry to shut overseas offices, go ‘southbound’
- 李瑞鎮搞《結婚契約》 買妻捐器官被偷心
- 隋棠兒子剛滿周歲 就爆懷女Lucy
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 機車被壓在轎車底下 女騎士命危
- 帕運桌球男團獲銀 林晏弘自責失誤多
- 綠蠵龜孵化少 疑隘門沙灘木棧道惹禍
- 補助非本業 民間應接棒
- 自由廣場》一元哥怪現象
- 周興哲渴愛有原則 不能太遠又怕太黏
- 中國釋放遭拘加國公民 疑有條件交換
- 老書記官帶頭乒 帕運桌團銀了
- 10家賺走7成 6百多家苦哈哈
- 屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世
- 超級英雄林書豪 綠巨人浩克聽他的
- 人生護理站 開計程車的胡先生
- 李敏鎬消瘦速配全智賢 西班牙打造傳說
- 推動婚姻平權 伴侶盟環島
- 美祭天價罰金 德銀股價重挫
- 路邊停車 嚴禁併排停
- 颱風攪局-蘇打綠昨晚嗨唱 今晚取消
- 「青少年純潔騙殺全國」 塗鴉怪僧屏東落網
- 柯有倫MAN穿紗裙當叫賣哥
- 自由廣場》菁英私校生就是吃香
- 恰恰還想打 合約受矚目
- 興大所長︰低學費高品質 台灣招生利基
- 歐巴馬在美出生 川普終於認了
- 國銀西進虧損 南向獲利創高
- 情侶吵架被誤當搶劫 警調解...咦！他是通緝犯
- 竹縣敬老津貼 9月「發不出來」
- 小嫻放生老公 拉林宥嘉私奔
- 蘋果本季股價大漲2成
- 壽險大咖西進 逾半慘虧
- 油價估降1角 95汽油為24.3元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日相安倍母親 邀謝長廷參觀書畫展
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分