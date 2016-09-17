228事件七十週年紀念活動 聚焦平反
2016-09-17
〔記者李欣芳／台北報導〕明年二月廿八日是二二八事件七十週年，由政府捐助成立的二二八事件紀念基金會與多個民間團體，都將擴大舉辦有關平反二二八的公義和平運動大型資料展、研討會與音樂會等相關活動，其中本土社團「台灣國家聯盟」規劃舉辦大型音樂會，將邀請蔡英文總統、李登輝前總統參加。
二二八基金會擴大舉辦明年的紀念活動，主要有三項，一是與鄭南榕基金會合辦有關平反二二八事件的公義和平運動卅週年的大型資料展；二是在明年七月十五日解嚴紀念日出版訪談有關平反二二八運動的新書；三是與中研院台史所合辦國際學術研討會，探討二二八事件。
一九八七年民間團體推動二二八公義和平運動，為台灣要求平反二二八事件的開始，這項運動明年屆滿卅年。二二八基金會執行長廖繼斌表示，經與鄭南榕基金會商談，雙方決定合辦有關二二八公義和平運動卅週年的大型資料展，規劃明年二月十八日起在二二八國家紀念館展出，展期長達三年。
廖繼斌表示，目前也規劃訪談當年參與公義和平運動的相關要角，內容將集結成冊，在明年七月十五日解嚴紀念日出版新書。至於二二八事件的國際學術研討會，將會邀請法國學者與台灣專家學者共同探討這個歷史事件，研討會預定在明年二月廿四、廿五日舉行。
台灣國家聯盟幹部表示，明年適逢二二八事件七十週年，有擴大舉辦紀念活動的必要，目前規劃明年二二八舉辦大型音樂會紀念，將演奏已故音樂家蕭泰然為紀念二二八事件而創作的管弦樂「一九四七序曲」。
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