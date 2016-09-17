二二八基金會 內定薛化元接掌

2016-09-17

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件紀念基金會卅日將召開董事會，改選新任董事長，董事長人選引發兩派人馬角力。據透露，行政院高層經與內政部商議後，屬意由政大台史所教授薛化元擔任董事長，另一派人馬則擬投票集中支持現任基金會董事、外省籍二二八受難者家屬徐光出任基金會董座。

由於薛化元是新政府內定的董事長人選，目前以他出任董事長的勝算最大，但檯面下兩派人馬角力激烈，卅日董事會極可能動用表決產生新任董事長。知情人士說，若動用表決，將不利於未來基金會的和諧順作。

二二八基金會董事長原由馬政府時期的僑委會委員長陳士魁兼任，在五二○政黨輪替後，基金會董事長出缺至今。

新政府自八月份後，陸續增聘薛化元、國史館長吳密察、中研院近史所副研究員陳儀深、二二八受難者家屬林黎彩、二二八共生音樂節發起人藍士博五人為基金會新任董事，二二八基金會執行長廖繼斌表示，薛化元、吳密察、陳儀深是以學者專家身分新聘為董事，林黎彩與藍士博則分別各以家屬及社會公正人士身分獲聘新任董事。

薛化元表示，他確實接獲徵詢出任二二八基金會董事長，有關董事長人選產生，依基金會改選的相關規定辦理，並要尊重董事們的意見。

遺族：對學者任董座沒信心

不過，二二八受難者家屬張秋梧直言，「我對學者出任二二八基金會董事長沒信心！」張秋梧舉例說，家屬盼儘速公布二二八事件的真相，但中研院台史所研究員許雪姬主編出版「保密局台灣站二二八史料彙編」的速度緩慢，迄今真相不明。

據了解，許雪姬曾表明保密局台灣站二二八史料須經解讀後才能公布，檔案的解讀需要時間，貿然公布恐造成對二二八問題的撕裂，但張秋梧認為這是延宕公布真相，學者不夠尊重二二八家屬的意見，二二八基金會董事長宜由家屬出任。

薛化元：加快政府檔案開放

曾連署推動要求政府檔案開放的薛化元則表示，他長期推動歷史檔案的開放，上述的質疑對他並不公平，薛化元說：「拜託！檔案開放，我推動最力！」