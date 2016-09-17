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3萬國有宿舍 退休人員無償占用逾4千戶

2016-09-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕退休人員還能繼續佔住現職人員的宿舍？立法院預算中心報告指出，中央政府機關共三萬餘戶職務宿舍，其中竟有超過一成的四三九五戶由退休人員及其家眷無償借用。民進黨立委呼籲行政機關應儘速清查。

立委籲儘速清查

立法院預算中心在一○六年度中央政府總預算案評估報告中指出，依「財政部國產署宿舍管理手冊」規定，宿舍在借用人離開現職三個月內就應予歸還，意即宿舍僅能提供現職人員居住。

雖然行政院早在七十二年修正「事務管理規則」時，取消「眷屬宿舍」，調整為首長宿舍、單身宿舍及職務宿舍三種類型，卻還讓退休人員與眷屬續住至今。

立法院引述國產署調查指出，目前需要處理的「眷屬宿舍」共二七七三戶，扣除特殊情況而暫緩處理的一百餘戶，還有兩千六百餘戶未依處理方案妥善處理。立法院直指，有些宿舍還位於精華地段，卻無償提供退休人員及家眷使用，恐違公平原則。

民進黨立委陳亭妃質疑，現在退休金有世代不正義，就連現職人員想住宿舍也有世代不正義，她認為，一切按規定辦理，除非特殊原因，否則就應依相關辦法進行處置。

民進黨立委黃偉哲痛批，公務員坐領優渥退休金與十八趴優存，眷屬竟還能在退休後無償使用宿舍，「對年輕人非常不公平」。他會要求相關部會展開清查。

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  • 中央政府機關現有三萬餘戶職務宿舍，立法院預算中心報告指出，逾四千戶由退休人員及其家眷無償借用，其中需處理的「眷屬宿舍」達二千多戶，立委呼籲儘速清查。圖為位於桃園市中壢區的警察宿舍。（資料照）

    中央政府機關現有三萬餘戶職務宿舍，立法院預算中心報告指出，逾四千戶由退休人員及其家眷無償借用，其中需處理的「眷屬宿舍」達二千多戶，立委呼籲儘速清查。圖為位於桃園市中壢區的警察宿舍。（資料照）

  • 中央政府機關現有三萬餘戶職務宿舍，立法院預算中心報告指出，逾四千戶由退休人員及其家眷無償借用，其中需處理的「眷屬宿舍」達二千多戶，立委呼籲儘速清查。圖為位於桃園市中壢區的警察宿舍。（資料照，記者李容萍攝）

    中央政府機關現有三萬餘戶職務宿舍，立法院預算中心報告指出，逾四千戶由退休人員及其家眷無償借用，其中需處理的「眷屬宿舍」達二千多戶，立委呼籲儘速清查。圖為位於桃園市中壢區的警察宿舍。（資料照，記者李容萍攝）

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