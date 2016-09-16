政院資安管理法草案出爐 公務員未做好防護將懲處

2016-09-16

〔記者李欣芳／台北報導〕為建構國家完善的資通安全法制，防止中國等國際駭客網路攻擊，行政院研擬的「資通安全管理法草案」已出爐。草案規範公務機關推動資安的防護及查核所屬機關的資安防護，並導入風險管理，公務員若未明訂資安防護計畫、就資安事件應通報而未通報、應演練而未演練、經查核未做好資安防護後仍未改善等，將予以記過等行政處分。

草案不僅規範政府機關如何防範資安，並規範能源、水資源、交通運輸、金融、資通訊、緊急醫療、中央與地方政府、高科技園區等八大關鍵基礎設施的民間業者也要做好資安防護，若業者未能訂定資安防護計畫，或者應通報的資安事件而未通報，政府擬對業者開罰。

由於涉及民間業者的相關規範與權益，民間業者擔心徒增困擾而有疑慮，政院將進一步整合。

行政院在八月一日成立「資通安全處」，並積極推動「資通安全管理法」的立法，列為立法院本會期的優先法案，目前規劃下個月提報行政院院會通過。

「資通安全管理法草案」共計廿四條條文，為求周延起見，行政院已陸續舉辦過政府機關、民間業者與學者專家的三場座談會，目前規劃至少辦五場座談會整合各界意見後，再提報院會通過，進一步送立法院審議。

草案明訂四個安全等級

草案也明訂資安事件分四個安全等級，並分等級通報。機關若遭駭客攻擊，第一、第二級屬於情節較為輕微者，只要呈報到部會次長層級即可，至於情節屬於第三、第四級較為嚴重者，就會向上呈報行政院，當國家關鍵基礎建設遭到全面攻擊時，屬於第四級最嚴重的資安事件，政府與國安高層也將緊急介入處理。

相關官員表示，未來也將另訂詳細資安責任等級分級辦法，明訂何種等級的資安事件該做哪些事，使公務機關將有標準的ＳＯＰ作業程序。

草案也明訂公務機關對資通安全的維護與獎懲規定。不過，官員說，立法主要是為建立資通安全防護機制，而非側重罰則，並導入風險管理，使資安的相關法制更健全。