漁業資源惡化 監委：農委會政策成效不彰

2016-09-16

〔記者林良昇／台北報導〕台灣海洋非法捕撈導致漁獲量銳減等問題頻傳，監察院九月公布的調查報告指出，農委會在縮減作業漁船政策中，收購、獎勵休漁的作業船以漁筏、舢舨最多，漁業捕撈壓力未減，且對影響海洋生態極巨的刺網等混獲率高漁具，管理措施付之闕如，推動多項政策成效不彰，應進行檢討。

對此，農委會表示，目前國際未全面禁止刺網漁具，近海屬漁民經濟來源，農委會除禁止網具類漁船進入人工魚礁區及保護礁區作業外，也將持續宣導縣市政府對刺網漁業輔導轉型或辦理漁筏收購，並研議限制刺網漁業漁船作業艘數等相關措施。

監院本月初公布監委劉德勳、陳小紅調查報告，指台灣周邊海域漁業資源日漸枯竭，為養護再生及減少捕撈壓力，農委會雖推動多項政策及改善措施，多年來對台灣沿、近海漁業資源惡化改善，成效仍屬不彰。

報告指出，農委會長期以縮減作業船數來降低漁獲捕撈壓力，但歷年漁船筏收購率低，且以漁筏、舢舨為主。據統計，整體漁船筏數量十年來減少四○三四艘，小型的漁筏、無動力舢舨就佔了七成，漁獲量較高漁船數量無明顯變動，代表漁業捕撈壓力並未舒緩。

農委會也推動獎勵漁民主動參與休漁的政策，監院報告則揭露，從二○○三至二○一五年，歷年申請自願性休漁均以漁筏為主，比率高達四十二至四十五％，而五十噸以上大型漁船所占比率不到十％，顯見休漁措施無法吸引大型漁船參與，甚至部分自願性休漁漁筏僅為海上養殖作業船，非屬海域捕撈作業用。

僅五縣市訂定刺網禁漁區

調查報告也指出，刺網、拖網、扒網等漁具混獲率高，影響海洋生態極巨。農委會雖已公告相關管理規範及禁漁限制，但未有效管理，甚至在刺網類漁具上，迄今僅基隆、新北、澎湖、台東及屏東五縣市針對所轄海域訂定刺網禁漁區，其餘縣市則未作規範。