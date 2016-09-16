海巡岸際雷達 核心設備半數故障

2016-09-16

〔記者林良昇／台北報導〕監察院調查報告指出，海巡署早年建置的岸際雷達系統設備老舊，近年核心設備故障比率高達五十一％，甚至製造廠商已停產相關設備九年，無零件可維護，導致海巡署無法及時掌握海域目標動態，影響勤務指揮派遣，難以有效嚇阻漁獲走私或非法捕魚行為。

海巡署：

明年建置先導型港區雷達

海巡署則表示，將規劃於明年建置先導型港區雷達，以消除盲區限制，後續再視運用成效逐年增建，加強海域內漁船活動監控。

監院本月初公布監委劉德勳、陳小紅調查報告。報告指出，海巡署自二○○一至二○○三年完成岸際雷達系統（Vessel Traffic System, VTS）建置，目標於全天候監控台灣四周海域十二浬內近岸小型船舶動態，系統採遠端操控，可將雷達回跡候傳至勤指中心研判，能節約岸際巡防勤務人力。

經監委調查，發現該岸際雷達系統的國外製造廠商，已於二○○七年停產相關設備，甚至近年來核心設備的故障比率達五十一％，而維護商已無零件可維護替換，影響相關勤務執行，而已使用十四年的雷達系統設備老舊，目標偵蒐顯示易遭雨水、海浪干擾產生雜訊，影響操作人員目標辨識。

調查報告中也指出，海巡署於海域、岸際、港口查獲走私漁產品案件數，十五年前岸際查獲數占五、六成，近年則僅約二成左右，而近年來各縣市含毒、電、炸魚及非法捕魚查獲件數，有逐年上升趨勢，凸顯沿海岸際巡防功能難以有效監控，嚇阻力也不足。