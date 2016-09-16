全球台灣研究中心智庫 華府揭幕

2016-09-16

〔駐美特派員曹郁芬／華府十四日報導〕以確保台灣民主與安全、強化美台關係為主旨的智庫「全球台灣研究中心（ＧＴＩ）」今天舉行開幕酒會，有近百位台僑、美國智庫學者和國務院官員出席，場面熱烈。

眾議員蘿絲蕾婷娜到場致辭

眾議員蘿絲蕾婷娜致辭時除了恭喜ＧＴＩ外，也表示美國對台六項保證未來必須成為美國對中國和台灣政策的基石。古巴出生的她希望未來古巴能以台灣為模範，轉型為民主國家。

由全球台灣人集資近二千四百萬美元成立的ＧＴＩ，在華府鬧區的杜邦中心買下辦公大樓，由於是第一個標榜以台灣為研究中心，又有堅實財力和人才庫支撐，頗受外界注目。

台裔眾議員孟昭文、駐美代表高碩泰、時代力量立委林昶佐、新台灣國策智庫董事長吳榮義與前僑委會委員長張富美等人都到場致賀。華府重要智庫負責人如「戰略暨國際研究中心」資深副總裁葛林、兩岸專家葛萊儀與前國務院官員王曉岷，還有「傳統基金會」亞洲部主任羅曼等都好奇前來了解ＧＴＩ的目標，並探詢未來合作的可能性。

ＧＴＩ董事長賴義雄表示，台灣能成為民主國家受到美國協助甚多，希望未來能繼續強化美台關係，他也相信ＧＴＩ的價值與宗旨是一致的。

高碩泰表示，駐美代表處努力工作以確保台灣始終在華府的雷達螢幕上，美國政府在蔡英文總統及陳建仁副總統過境時給予的協助，他很感謝，美台關係的一個重要基礎在於互信。

孟昭文說，她父母來自台灣，她參加了外委會亞太小組，工作之一就是確保良好的美台關係。

首場研討會將邀卜睿哲等人

ＧＴＩ成立後將於二十二日舉辦第一場研討會，邀請布魯金斯研究東北亞主任卜睿哲、羅曼和曾任美國在台協會台北辦事處副處長的葛天豪，討論一九九四年完成的美國對台政策檢討是否過時，需要修正。據了解，參、眾兩院近期也將提出「台灣旅行法案」，要求國務院取消台灣高層官員不能訪問華府，軍方高級將領不能訪台的種種自我設限。