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洪卓戀好事近？卓冠廷友人證實「有影」

2016-09-16

〔記者黃鐘山、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕洪卓戀好事將近？外傳「卓冠廷至洪慈庸家提親」，並稱兩人將於年底前完婚。台中市政府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸國會辦公室均澄清無此事，洪父與卓母也否認有提親之事。不過，卓冠廷身旁親近友人證實確有此事，眾人會給予祝福。

雙方、家長皆否認

卓冠廷與洪慈庸，今年春節期間同遊新加坡而爆出姊弟戀，有媒體指，男方家長九月七日在中市長夫人廖婉如陪同下，去后里洪家提親，「洪卓戀」將修成正果。

洪慈庸透過國會辦公室發言人指並無提親一事；卓冠廷也在臉書澄清無此事。

洪慈庸位於台中市后里區老家，昨日上午大門深鎖，也不應門鈴。鄰居指出，沒看到有人來洪家提親，依照洪家兩老的個性，若是好事近了，洪母會跟鄰居分享喜訊。

市長林佳龍則表示，「感情的事當事人比較了解，感情的進展要直接問當事人」，被問及夫人是否陪同提親？林也說「真的不清楚，由當事人回答」。

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