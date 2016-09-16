林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
2016-09-16
〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕陸委會副主委林正義今天表示，台灣政府之前已經透過陸委會讓北京知道，台灣有意參加今年九月廿七日的國際民航組織（ＩＣＡＯ）會議，中國大陸的立場是要有「九二共識」和「一個中國」，台灣才有可能參與，有其他國家以書面或口頭方式協助台灣，希望看到台灣像二○一三年一樣參與。不管台灣、中國或其他國家到台灣的航班非常的多，台灣的參與是可以被理解的，對區域航線有重要性。
林正義說，兩岸之間的溝通，最後結果有時是透過空中，而不是實際坐下來談的結果，這是兩岸之間的重要特性，像五月雙方在世界衛生大會都有很大的克制。這種從五月以來的克制對兩岸，甚至全世界都有重要意義。
兩岸關係 民進黨政府表達很多善意
林正義受訪時表示，民進黨政府現在對於「九二會談」的歷史事實與兩岸關係有很多的善意表示，過去民進黨在扁政府使用中國，現在稱中國大陸；過去稱中方，現在稱陸方，這些都是非常小的地方，北京或許應該放大這些改變，兩岸關係需要一點一滴累積善意，沒有非常簡單的答案，任何快速解決的途徑對兩岸都不是一個最好的途徑。
林正義今天在布魯金斯研究所發表演說。他認為，台灣仍會敞開兩岸溝通與對話的大門，創造有利條件以解決目前的僵局。
林正義說，台海雙方應把人民的福祉和利益放在第一位，也可以藉此創造兩岸良性互動的動力；蔡政府承諾會盡快通過兩岸監督條例，使兩岸交流互動有健康和扎實的法律基礎；兩岸應拓展經貿交流，兩岸應建立制度性的經貿交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅
- 蓮舫高票當選民進黨魁
- 差點遭爆頭狂怒 殷仔攔小費安撫
- 有沙灘有觀景台》關西廢墟 變身賞景秘境
- 不分日夜瘋抓寶 失眠更嚴重
- 10月8日見》海洋野餐日 在潮境公園
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 自由廣場》媽寶的颱風假
- 紐約新地標曝光 將媲美巴黎鐵塔
- 屏東農、漁損失 縣長:爭取天災補助
- 【強風豪雨颱風天 熱心警伸援手】翁偕妻就醫錢花光 警冒風雨送回
- 自由廣場》吸毒的人說台灣社會病了…
- 紐約時裝週 Michael Kors強勢性感
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 《時尚星二代》AllSaints，瑪雅的逃脫
- 《超潮流 超跨界》Andrea Pompilio X Onitsuka Tiger
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉九月「三感」
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 天外飛來樹枝破窗 小黃司機破財消災
- 前總統魯拉被控 主導巴西石油洗錢
- 鏗鏘集》唯一希望結束之後
- 脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 蘋果大漲激勵 美股開盤上揚
- 自由廣場》麵包不需要九二共識
- 不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美
- 波許「熱」血不退 預告下季復出
- 莫蘭蒂強襲╱屋頂掀圍牆垮 國訓災情慘重
- 《黑世代 酷女孩》蕾絲哥德
- iPhone 7今開賣 5大電信商拚優惠
- 羅馬公路新路標》廢排氣管 變身「白鶴」迎賓
- 「土地公拐」祈護 金雞文化季揭幕
- 英女王出席蘇格蘭年度盛典─偕皇室成員 大讚皇家砲兵團好錶現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分