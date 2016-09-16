林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京

2016-09-16

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕陸委會副主委林正義今天表示，台灣政府之前已經透過陸委會讓北京知道，台灣有意參加今年九月廿七日的國際民航組織（ＩＣＡＯ）會議，中國大陸的立場是要有「九二共識」和「一個中國」，台灣才有可能參與，有其他國家以書面或口頭方式協助台灣，希望看到台灣像二○一三年一樣參與。不管台灣、中國或其他國家到台灣的航班非常的多，台灣的參與是可以被理解的，對區域航線有重要性。

林正義說，兩岸之間的溝通，最後結果有時是透過空中，而不是實際坐下來談的結果，這是兩岸之間的重要特性，像五月雙方在世界衛生大會都有很大的克制。這種從五月以來的克制對兩岸，甚至全世界都有重要意義。

兩岸關係 民進黨政府表達很多善意

林正義受訪時表示，民進黨政府現在對於「九二會談」的歷史事實與兩岸關係有很多的善意表示，過去民進黨在扁政府使用中國，現在稱中國大陸；過去稱中方，現在稱陸方，這些都是非常小的地方，北京或許應該放大這些改變，兩岸關係需要一點一滴累積善意，沒有非常簡單的答案，任何快速解決的途徑對兩岸都不是一個最好的途徑。

林正義今天在布魯金斯研究所發表演說。他認為，台灣仍會敞開兩岸溝通與對話的大門，創造有利條件以解決目前的僵局。

林正義說，台海雙方應把人民的福祉和利益放在第一位，也可以藉此創造兩岸良性互動的動力；蔡政府承諾會盡快通過兩岸監督條例，使兩岸交流互動有健康和扎實的法律基礎；兩岸應拓展經貿交流，兩岸應建立制度性的經貿交流。