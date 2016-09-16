同樣是久居國外…老農、年金不能領 軍公教月退照領
〔記者曾韋禎／台北報導〕軍公教待遇就是「與眾不同」！國人同樣是居留國外，老農津貼與國保年金領取人，只要未達在國內定居的條件，立即就被停發。而軍公教不但一次就預領六個月，還能照領退休金返僑居地，唯一例外是除非赴中國長居才會被停發。
軍公教僅赴中國長住者 須改領一次退
「國民年金法」規定，每年每月三千元的老年基本保證年金，領取人必須最近三年內，每年在國內居住超過一百八十三日。「老年農民福利津貼暫行條例」也有同樣規定。只要領取人的居住條件不符資格，就立即停發，直到再符合條件的當月，重新發給。
不過軍公教人員退休金的發給，並無相關限制。因現行軍公教月退休金（含十八％優存利息）是每半年預發一次，所以只規定發放機關每半年要與領取人聯繫，確認領取人是否健在。
若領取人在查驗期的六月、十二月出國，只需向發放機關告知即可；若領取人已移居國外或香港、澳門，更只需於每年十一月底前，提出駐外單位的證明。只有赴中國長期居住者，應改領一次退。只有在領取人行蹤不明或發放機關無法聯繫時，才能予以停發。
而因赴中長居而改領一次退者，依現行「兩岸人民關係條例」，就算已領取的退休金總額已超過一次退之金額，卻還能領回一次退之半。根據銓敘部統計，平均每名公務員七年的月退總額，就超過一次退的金額。若退休人員在退休後廿年再赴中長居，等於是領滿三次一次退後，再領回半次一次退。
為節省利息支出與溢領，馬政府曾於二○一四年七月規劃，將現行每半年預發一次退休金改為每三個月發放，但隨即在軍公教族群的強烈反彈下，立即喊停。
立法院預算中心推估，若能從半年發放改為逐月發放，除每年可省下八億元外；且因銓敘部曾以函釋規定，退休人員死亡前已領的退休金免予收回，而近五年來的溢領金額就超過七億元，現行預發半年之做法，更讓國庫潛藏損失的風險。
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標題：同樣是久居國外…老農、年金不能領 軍公教月退照領
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