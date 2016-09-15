操作劣質一條龍 政院：依法懲處

2016-09-15

〔記者李欣芳／台北報導〕中國觀光團來台旅遊，業者以一條龍經營模式，旅遊品質引發爭議。面對各界要求政府整頓劣質一條龍經營模式，行政院發言人童振源昨表示，針對操作低價團的劣質一條龍經營方式，交通部將持續加強稽查力度、依法懲處，並持續提供財政部相關資料加強稅務查核，同時強化旅行業者的自律功能，遏阻低價團操作空間。

行政院長林全前天在答覆民進黨立委劉世芳質詢一條龍與零團費的旅行社相關問題時表示，對於零團費或低價團，原則上不會讓它存在，會用各種方式不讓這種情形發生。林全的上述說法引發矚目。

童振源指出，針對低價團、自費項目予以管制，未來交通部將透過小兩會機制，促請陸方落實組團社的源頭管理責任。

童振源說，交通部也將引導積極開拓陸客自由行市場，平衡團散客比例，並配合政策鼓勵特殊型態觀光團，鼓勵旅行業積極包裝主題性、短天期、有競爭力的產品，提供更多元的旅遊選擇。