花蓮議長考紀案 國民黨中常委意見兩極

2016-09-15

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕國民黨花蓮縣議長賴進坤，遭縣黨部以未輔選花蓮市長補選被提名人、接待前往為民進黨輔選的高雄市長陳菊等理由，建請黨中央開除黨籍，本案昨日在國、民黨中常會都引發討論。

有人挺賴進坤 有人喊鍘

國民黨中常委沈慶光、江碩平、柯貞竹、謝坤宏分別在中常會發言認為，必須考量地方和諧以及未來花蓮縣長選舉，審慎處理本案，柯貞竹甚至主張擱置這項考紀案。但中常委李昭平、厲耿桂芳等人則認為，應該堅持黨紀，只要證據顯示有違黨紀，就應嚴肅處理。最後，國民黨主席洪秀柱裁示，依照程序處理，並強調黨中央絕對不會介入這起考紀案。

民進黨中常會昨則通過高雄市長陳菊的提案，針對傳出藍營議員要提賴進坤罷免案做出決議，民進黨花蓮縣議員不得參與及支持議長罷免案。

民進黨中常會通過聲援賴

民進黨發言人楊家俍會後轉述，近日花蓮地方盛傳可能提議長罷免案。賴進坤立場公正主持議事超然，中常委因此一致通過陳菊聲援賴的提案。

另為布局二○一八年選舉，民進黨於今年八月通過選對會成員名單，十三日「選對會辦公室」將揭牌，當天並預定通過支持南市議員賴美惠參選議長補選。