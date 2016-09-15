新南向預算規劃 挨批四不像

2016-09-15

〔記者鄭鴻達、李欣芳／台北報導〕蔡英文政府力推「新南向政策」，立法院親民黨團昨指出，行政院四十二億餘元的新南向預算中，真正需要資源的中小企業只編列一千八百八十五萬元，質疑「新南向」預算規劃「四不像」，呼籲行政院提出具體計畫，否則不排除凍結預算。

42億預算 中小企業分不到兩千萬

行政院發言人童振源對此回應，新南向政策推動計畫一○六年度是推動執行的第一年，目前各部會正規劃研擬工作計畫，待工作計畫確定後，除將充分運用各部會現有資源外，也將結合地方政府、國內企業及ＮＧＯ的資源及力量，明年政府整合及投入資源會遠超過四十二億元。

童振源表示，政府將積極和東協主要貿易夥伴與印度洽簽經濟合作協定或個別經濟合作項目，更新及強化已簽訂的雙邊投資及租稅協定，並建立重大事件預警及應變機制，有效掌握可能風險。

親民黨團昨召開「政策新難向、預算四不像」記者會，黨團總召李鴻鈞指出，行政院「新南向政策推動計畫」的四十二億元預算中，過半為研究計畫、論壇及培訓，但應是新南向最重要主力的中小企業處，卻僅編列一千八百八十五萬元，協助台商布局東協、東南亞等工作。

親民黨團羅列國發會所提一○六年新南向政策相關經費質疑，該加強推動項目的預算付之闕如，部會拿不相關的計畫來充當編列數，以及部會預算只有編列數，根本無詳細工作方案等。

李鴻鈞指出，新南向政策應針對發生的問題處去突破，並好好用心去做，包含租稅、投資環境及保障等等，要把預算花在刀口上，而非「為了南向而南向」；對於新南向政策預算，親民黨黨團會嚴格檢視，並要求行政院提出具體工作計畫，否則不排除凍結。

黨團幹事長陳怡潔指出，親民黨不反對所謂南向政策，因為從李登輝、陳水扁到馬英九政府都在做，但看不出新南向政策具體計畫，從預算來看只有向國內推廣，而非走在第一線。