司院人事同意權 朝野都說嚴審
26、27日林全報告中央政府總預算案
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商，確定九月廿六、廿七日上午邀行政院長、主計長、財政部長列席報告「一○六年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢；廿七日下午邀請審計部審計長列席報告「一○四年度中央政府總決算審核報告等案」審核經過並備質詢。
至於司法院人事同意權案，各黨團雖都同意嚴審，但國民黨團保留未簽署協商結論，主張待其黨團會議討論後再定案，最後黨團協商沒有共識，下次再議。
十月底前要完成 記名修法來不及
民進黨團總召柯建銘表示，大法官同意權行使要在十月底前完成，但「立院職權行使法」的修法還沒有出委員會，此次行使同意權來不及適用新法。他並說，朝野黨團有共識增加書面審查，這是很大的改變，希望國民黨在書面審查上要自律。
柯建銘表示，民進黨團也同意拉長審查時間，深度審查，過去審查時間是大法官一天，正、副院長一天，此次則改為五個大法官各半天，增加了兩天半，讓立委能就各大法官的改革方向提問；十九日將再召開朝野協商，屆時一定要有結論。
國民黨團書記長江啟臣表示，即便在修法未通過情況下，大家也有共識往嚴審的精神進行調整；國民黨立委林為洲則認為「不用新法來行使同意權，不符合新的民意期待司法改革第一步」。
時代力量黨團總召徐永明表示，司法院人事同意權行使改採記名投票，將涉及「立院職權行使法」的修法，時間上可能來不及，時力黨團贊成十月底完成司法院人事同意權行使。時力黨團也發出聲明指出，此次應以新法嚴審精神進行，包括延長審查時間、個別審查、書面審議等缺一不可。
現行「立法院職權行使法」第廿九條明定司法院人事同意權行使採不記名投票表決。民進黨團、時力黨團則皆於上會期提出修法，但還未出委員會。
其中，民進黨團主張改採記名投票，審查期間不得少於一個月，並應舉行公聽會；時力黨團則主張改採記名投票、增加書面審查，審查期間不得少於兩個月，並應舉行公聽會，必要時也得就司法院正、副院長與其他被提名人分開審查。
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標題：司院人事同意權 朝野都說嚴審
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