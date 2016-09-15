台灣指標民調：蔡滿意度40.8％ 不滿意41.8％
2016-09-15
〔記者邱燕玲／台北報導〕台灣指標民調昨公布最新民調，蔡英文總統的執政表現，有四十．八％滿意、四十一．八％不滿意，對照八月下期調查正向評價降二個百分點，負面評價降三．二個百分點。行政院長林全施政表現三十一．七％滿意、四十七．二％不滿意，相較八月下期調查正向評價降三．六個百分點，負面評價微增○．七個百分點。
民調也指出，四十八％受訪者信任蔡總統、三十三．一％不信任，對照八月下期調查正向評價降五．四個百分點，負面評價增○．二個百分點。
就民眾對國內經濟現況而言，九．九％認為國內整體經濟狀況好，七十七．七％認為不好，相較於八月下期調查，正向評價未變動，負面評價減四．四個百分點。
若就民眾家庭經濟現況而言，五十四．五％表示平常財務收支夠用，三十八％表示不夠用，對照八月下期調查結果，正向評價增加○．九個百分點，負面評價減少一．九個百分點。
本調查是台灣指標民調公司在九月十一、十二日，隨機電訪一○一七位民眾，在九十五％信賴水準時的抽樣誤差最大值正負三．一％。
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