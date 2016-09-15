是否歡迎達賴 蔡英文昔積極今低調
八年前在野黨身分力邀來台
〔記者蘇芳禾、鍾麗華、林良昇／台北報導〕二○○八年，當時的馬英九政府以「時機不宜」理由，拒絕西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，當時剛接下民進黨主席的蔡英文說，台灣隨時歡迎達賴來訪。不過昨天被問到是否歡迎達賴訪台，總統府及民進黨轉為低調，民進黨說，相關人士若提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。總統府則認為這是假設性的問題，等看到具體訊息，再做說明與處理。
如今府黨稱會審酌情勢
八年前，民進黨抨擊馬英九拒絕達賴來台，蔡英文當時指出，達賴是台灣的朋友，有朋自遠方來不亦樂乎，民進黨歡迎並支持達賴來訪，黨內將立即開會討論並提出細部計畫，針對圖博的民主人權，民進黨絕不退縮，也絕不會沉默。她並說，馬怕中國，她則認為中國沒什麼好怕的，這個價值她會堅守，並帶領民進黨貫徹到底。
八年後，民進黨重返執政，民進黨及時代力量立委日前訪問印度，當面邀請達賴來台，達賴也說樂意再訪台，但民進黨態度卻轉趨低調，外交部長李大維前天在立法院答詢時說，詳細問題要到時候才能夠再研究。行政院長林全也表示，「李部長的說法，代表我們目前的看法。」
對此，總統府發言人黃重諺昨說，這是假設性的問題，現在沒有相關規劃，等看到具體訊息，再做說明與處理。
綠委籲勿追隨馬政府做法 拒絕達賴來台
民進黨發言人楊家俍則說，達賴喇嘛是一位受國際敬重的宗教領袖，民進黨也長期關注中國大陸的宗教自由和人權發展問題。對於境外人士申請來台從事相關交流活動，相信政府已有一套申請許可機制處理。若相關 人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。
民進黨立委高志鵬昨於中常會外受訪時說，希望政府能挺住，讓達賴再次來台，不論宗教自由或表達台灣主權獨立立場，都沒理由追隨馬政府的做法，拒絕達賴來台。
國台辦稱讓達賴訪台 勢必影響兩岸關係
此外，中國國台辦發言人馬曉光昨也在例行記者會中說，堅決反對達賴喇嘛以任何形式到台灣活動。他批評，達賴喇嘛「披著宗教外衣進行分裂國家的活動」眾所周知，而台灣某些勢力意欲與藏獨勢力沆瀣一氣，蓄意製造事端，勢必對兩岸關係造成嚴重影響。
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