大拜拜 莫淪為統戰秀

2016-09-15

記者林良昇／特稿

中國台商秋節聯誼落幕了，台商會前、會中、會後接連放話，「九二共識」成為話題，弔詭的是，部分台商代表猶如傳聲筒，所說的話和北京遙相呼應，這些台商和中國的台辦官員，倒也變得有幾分神似了。

台企聯會長王屏生昨天可說是出盡鋒頭，面對台商政經相關議題時，毫不客氣的反問媒體記者，「你有沒有聽過任何經濟和政治沒有關係的？」最後拂袖而去，更質疑九二共識「為什麼不能講？」還語出驚人，嗆說「台灣社會真的是有病！」

以王屏生為首的台商協會會長的放話，不是昨天才開始，他批評「有病」的台灣社會，以中國所沒有的民主機制選出蔡政府，而蔡英文在選前，就從未承認所謂的九二共識，代表著台灣人民對謊言的識破，更印證了這些台商對於台灣社會、民主的嚴重脫節。

事實上，在北京威權體制下，任何團體沒有北京「默許」，不可能成立，泛政治化、為政治服務也是必然，各地台商協會官方色彩濃厚，以台企聯為例，王屏生雖是台商，但台企聯秘書長程金中是中國國台辦前交流局長，台商團體和中國涉台單位的關聯性不言而喻。

其實也能理解，「在人屋簷下，不得不低頭」，台商協會當然不得不應和北京的語調，不少人則選擇出頭，主動發話希望獲得垂青，讓由台灣政府主辦的台商三節聯誼活動，從會前、會中、會後，可以預見的變成生產線般的施壓模式，淪為統戰秀場，想逼政府買單。

政府當然應該幫助台商，為台商服務，但莫在政治場域，為他人作嫁，猶如大拜拜式的台商三節聯誼，形式是否有改善之道，新政府應當深思，莫再「蕭規曹隨」。