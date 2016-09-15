| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
 首頁 > 政治

大拜拜 莫淪為統戰秀

2016-09-15

記者林良昇／特稿

中國台商秋節聯誼落幕了，台商會前、會中、會後接連放話，「九二共識」成為話題，弔詭的是，部分台商代表猶如傳聲筒，所說的話和北京遙相呼應，這些台商和中國的台辦官員，倒也變得有幾分神似了。

台企聯會長王屏生昨天可說是出盡鋒頭，面對台商政經相關議題時，毫不客氣的反問媒體記者，「你有沒有聽過任何經濟和政治沒有關係的？」最後拂袖而去，更質疑九二共識「為什麼不能講？」還語出驚人，嗆說「台灣社會真的是有病！」

以王屏生為首的台商協會會長的放話，不是昨天才開始，他批評「有病」的台灣社會，以中國所沒有的民主機制選出蔡政府，而蔡英文在選前，就從未承認所謂的九二共識，代表著台灣人民對謊言的識破，更印證了這些台商對於台灣社會、民主的嚴重脫節。

事實上，在北京威權體制下，任何團體沒有北京「默許」，不可能成立，泛政治化、為政治服務也是必然，各地台商協會官方色彩濃厚，以台企聯為例，王屏生雖是台商，但台企聯秘書長程金中是中國國台辦前交流局長，台商團體和中國涉台單位的關聯性不言而喻。

其實也能理解，「在人屋簷下，不得不低頭」，台商協會當然不得不應和北京的語調，不少人則選擇出頭，主動發話希望獲得垂青，讓由台灣政府主辦的台商三節聯誼活動，從會前、會中、會後，可以預見的變成生產線般的施壓模式，淪為統戰秀場，想逼政府買單。

政府當然應該幫助台商，為台商服務，但莫在政治場域，為他人作嫁，猶如大拜拜式的台商三節聯誼，形式是否有改善之道，新政府應當深思，莫再「蕭規曹隨」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：大拜拜 莫淪為統戰秀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.