大拜拜 莫淪為統戰秀
2016-09-15
記者林良昇／特稿
中國台商秋節聯誼落幕了，台商會前、會中、會後接連放話，「九二共識」成為話題，弔詭的是，部分台商代表猶如傳聲筒，所說的話和北京遙相呼應，這些台商和中國的台辦官員，倒也變得有幾分神似了。
台企聯會長王屏生昨天可說是出盡鋒頭，面對台商政經相關議題時，毫不客氣的反問媒體記者，「你有沒有聽過任何經濟和政治沒有關係的？」最後拂袖而去，更質疑九二共識「為什麼不能講？」還語出驚人，嗆說「台灣社會真的是有病！」
以王屏生為首的台商協會會長的放話，不是昨天才開始，他批評「有病」的台灣社會，以中國所沒有的民主機制選出蔡政府，而蔡英文在選前，就從未承認所謂的九二共識，代表著台灣人民對謊言的識破，更印證了這些台商對於台灣社會、民主的嚴重脫節。
事實上，在北京威權體制下，任何團體沒有北京「默許」，不可能成立，泛政治化、為政治服務也是必然，各地台商協會官方色彩濃厚，以台企聯為例，王屏生雖是台商，但台企聯秘書長程金中是中國國台辦前交流局長，台商團體和中國涉台單位的關聯性不言而喻。
其實也能理解，「在人屋簷下，不得不低頭」，台商協會當然不得不應和北京的語調，不少人則選擇出頭，主動發話希望獲得垂青，讓由台灣政府主辦的台商三節聯誼活動，從會前、會中、會後，可以預見的變成生產線般的施壓模式，淪為統戰秀場，想逼政府買單。
政府當然應該幫助台商，為台商服務，但莫在政治場域，為他人作嫁，猶如大拜拜式的台商三節聯誼，形式是否有改善之道，新政府應當深思，莫再「蕭規曹隨」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 愷樂波濤「胸」湧 桃花朵朵開
- 隱匿加盟罰則 全家罰300萬
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 機車瑕疵不改善 郵政工會拒絕驗收
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 芮妮回歸BJ 連恩尼遜找回帥氣
- 森榮鴻戰巨人三軍 飆153公里火球
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 莫蘭蒂強颱 帶來台南公園樹劫
- 何潤東做蛋糕加印 暗藏夫妻專屬密碼
- 王軍凱伴妻不安分 放話直播颱風動態
- 高鐵今正常發車 台鐵南迴線仍停駛
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 溪水暴漲 知本溫泉橋封閉
- 撿到黃鼠狼？ 通報後野放
- 秀林鄉 出現時雨瀑布
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 喜憨兒劇樂團公演 聯邦銀認購千張門票
- 日月潭「漢光演習」 創旅遊新模式
- 林明禎口音出糗 狼山口誤藍山
- 台灣女性創業指數 稱霸大中華區
- 俄籲 敘利亞停火延長48小時
- 內湖闢「公車專用道」 交局：沒空間
- 智擎新醫材獲認證 明年中可在歐盟上市
- 宏碁40年 施振榮交棒陳俊聖
- 新埔》宗祠博物館開館 看藝展逛老街
- 屏東─風速破120年紀錄 救護車險遭浪吞沒
- 宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日街機市場
- 自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級
- 莫蘭蒂風狂雨襲 梨山路坍樹倒
- 最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等
- 連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律
- 損松菸古蹟 遠雄判賠75萬
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
- 周興哲搏命滑板 12樓頂狂飆
- 自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗
- 主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍
- 疼老婆過頭 名主持人吃NG月餅爆肥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大拜拜 莫淪為統戰秀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分