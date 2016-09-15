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蔡：維持兩岸和平決心沒有動搖

2016-09-15

〔記者林良昇／台中報導〕海基會昨在台中舉辦中國台商秋節聯誼活動，總統蔡英文前往出席午宴，並發表演說。對於台商代表屢施壓政府接受「九二共識」，蔡總統重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心「沒有絲毫動搖」，期望海基會董事長田弘茂上任，為兩岸關係注入新元素和機會，邁向新里程碑。

出席台商秋節聯誼 蔡：盼田促兩岸和諧互動

台商代表在會前就不斷施壓，要求新政府接受「九二共識」，蔡總統昨天的談話並未觸及「九二共識」，她強調，政府施政主軸是推動「創新、就業、分配」為核心思維的經濟發展新模式，且以提振國內經濟活力為主軸。

總統指出，近年來大陸經濟成長趨緩，北京強調進入經濟「新常態」，投資環境發生變化，對兩岸經貿及台商都構成挑戰，台灣要因應對岸經濟變化帶來的衝擊，也要面對長期結構性問題，新政府最大責任是提振國內經濟活力，帶領台灣脫離長期困境。

蔡總統強調，對於台商的心聲和遭遇的困難，政府一定會給予最堅定的支持，並協助解決台商權益維護、生活照顧、子女教育等問題，也會強化各項輔導及服務機制，當台商碰到難題時，政府會給予積極協助，不會讓台商感到孤單。

蔡總統也重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心「沒有絲毫動搖」，在維護國家整體利益及人民最大福祉的目標下，會盡最大努力增進兩岸良性互動，建立務實穩健、可長可久的兩岸關係。

總統也強調，兩岸關係發展是雙方共同的責任，期望田董事長上任後，可為兩岸關係注入新的元素和機會，促使兩岸和諧互動，邁向新里程碑。

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  • 總統蔡英文昨於台中林酒店出席台商秋節座談聯誼活動。（記者廖耀東攝）

    總統蔡英文昨於台中林酒店出席台商秋節座談聯誼活動。（記者廖耀東攝）

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