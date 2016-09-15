蔡912視導66旅 共機逼近我領空

2016-09-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文在九月十二日前往新北市林口視導陸戰隊六六旅當天，傳出中國解放軍戰機曾有逼近我國領空的不尋常舉動，空軍方面昨證實，當日中國軍機接近海峽中線以南，我國空軍戰機也即刻升空因應。

軍方否認Su-30接近蘭嶼空域

蔡總統十二日視導海陸，傳出中國「Su-30」戰機當天上午接近蘭嶼空域，甚至和執行空中掩護任務的美軍F-15戰機相遇，導致闖入我國領空。對此，空軍司令部昨發新聞稿，稱解放軍戰機闖我領空、和美戰機相遇等傳聞「絕非事實」。

民進黨立委蔡適應表示，經向軍方求證後，九月十二日確有中國戰機沿著台海中線以南，朝西太平洋方向飛行，進行例行演訓，不過並未越界，也在防空識別區（ADIV）之外，當日也未見美國軍機的蹤影，我國空軍發現此狀況，嘉義基地派出F-16戰機、台南基地派出IDF戰機升空因應，直到狀況解除。

中國軍艦 520也貼海峽中線航行

另外，也傳出解放軍海軍在五月十九、二十日這兩天，也就是總統蔡英文就職之際，緊貼海峽中線航行。海軍昨稱，當天已掌握解放軍軍艦動態，我海軍亦派軍艦全程監控，但解放軍軍艦無針對性、異常舉動，也都在海峽中線以西航行。

中國近年頻頻展示軍事力量，也對亞太情勢投下變數。中國和俄羅斯並在九月十二日展開為期八天的聯合軍演，解放軍並說，解放軍空軍組織轟炸機、殲擊機、預警機、加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。

為因應情勢，美軍九月十二日起也在西太平洋關島、馬里亞納群島海域進行兩年一次的「勇敢之盾」演習，美國海軍航母「雷根號」亦參與其中。