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領袖代表要中方同意？ 府駁斥：沒有ＡＰＥＣ備忘錄

2016-09-15

〔記者鍾麗華、林良昇、陳鈺馥／綜合報導〕中國國台辦昨於例行記者會中，有媒體詢問宋楚瑜將代表台灣出席ＡＰＥＣ，中國國台辦發言人馬曉光未正面回答問題，只說台灣方面人士出席ＡＰＥＣ相關活動，應符合「ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄」的規定。

對此，總統府發言人黃重諺表示，外交部已說明，沒有所謂「ＡＰＥＣ備忘錄的規定」，而有關ＡＰＥＣ領袖代表人事，現正規劃中，一旦確認，就會對外公佈。

據中國方面所述，「諒解備忘錄」是指台灣只能派出經濟事務的相關負責人出席，依慣例則是兩岸協商出席人選。

總統府昨則駁斥台灣有同意過「諒解備忘錄」的說法。外交部並解釋，我國於一九九一年加入ＡＰＥＣ時，簽有入會備忘錄，但僅列入我國與會名稱、外交部與會層級相關內容，並未觸及我國領袖出席ＡＰＥＣ會議及九三年開始舉辦的「經濟領袖會議」之安排。

外交部表示，我國領袖未親自出席ＡＰＥＣ，是考量ＡＰＥＣ運作和諧及與主辦會員體的友好互動，因而指派領袖代表參加，但我國歷年來於各場合不斷重申，我國領袖享有與其他經濟體領袖相同之平等與會權益，我國從未放棄爭取該權益。外交部指出，中國稱「我國領袖與會應根據ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄的規定處理」，是中方擴充解釋我入會備忘錄的結果。

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