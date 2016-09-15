領袖代表要中方同意？ 府駁斥：沒有ＡＰＥＣ備忘錄
2016-09-15
〔記者鍾麗華、林良昇、陳鈺馥／綜合報導〕中國國台辦昨於例行記者會中，有媒體詢問宋楚瑜將代表台灣出席ＡＰＥＣ，中國國台辦發言人馬曉光未正面回答問題，只說台灣方面人士出席ＡＰＥＣ相關活動，應符合「ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄」的規定。
對此，總統府發言人黃重諺表示，外交部已說明，沒有所謂「ＡＰＥＣ備忘錄的規定」，而有關ＡＰＥＣ領袖代表人事，現正規劃中，一旦確認，就會對外公佈。
據中國方面所述，「諒解備忘錄」是指台灣只能派出經濟事務的相關負責人出席，依慣例則是兩岸協商出席人選。
總統府昨則駁斥台灣有同意過「諒解備忘錄」的說法。外交部並解釋，我國於一九九一年加入ＡＰＥＣ時，簽有入會備忘錄，但僅列入我國與會名稱、外交部與會層級相關內容，並未觸及我國領袖出席ＡＰＥＣ會議及九三年開始舉辦的「經濟領袖會議」之安排。
外交部表示，我國領袖未親自出席ＡＰＥＣ，是考量ＡＰＥＣ運作和諧及與主辦會員體的友好互動，因而指派領袖代表參加，但我國歷年來於各場合不斷重申，我國領袖享有與其他經濟體領袖相同之平等與會權益，我國從未放棄爭取該權益。外交部指出，中國稱「我國領袖與會應根據ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄的規定處理」，是中方擴充解釋我入會備忘錄的結果。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 愷樂波濤「胸」湧 桃花朵朵開
- 隱匿加盟罰則 全家罰300萬
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 機車瑕疵不改善 郵政工會拒絕驗收
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 芮妮回歸BJ 連恩尼遜找回帥氣
- 森榮鴻戰巨人三軍 飆153公里火球
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 莫蘭蒂強颱 帶來台南公園樹劫
- 何潤東做蛋糕加印 暗藏夫妻專屬密碼
- 王軍凱伴妻不安分 放話直播颱風動態
- 高鐵今正常發車 台鐵南迴線仍停駛
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 溪水暴漲 知本溫泉橋封閉
- 撿到黃鼠狼？ 通報後野放
- 秀林鄉 出現時雨瀑布
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 喜憨兒劇樂團公演 聯邦銀認購千張門票
- 日月潭「漢光演習」 創旅遊新模式
- 林明禎口音出糗 狼山口誤藍山
- 台灣女性創業指數 稱霸大中華區
- 俄籲 敘利亞停火延長48小時
- 內湖闢「公車專用道」 交局：沒空間
- 智擎新醫材獲認證 明年中可在歐盟上市
- 宏碁40年 施振榮交棒陳俊聖
- 新埔》宗祠博物館開館 看藝展逛老街
- 屏東─風速破120年紀錄 救護車險遭浪吞沒
- 宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日街機市場
- 自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級
- 莫蘭蒂風狂雨襲 梨山路坍樹倒
- 最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等
- 連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律
- 損松菸古蹟 遠雄判賠75萬
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
- 周興哲搏命滑板 12樓頂狂飆
- 自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗
- 主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍
- 疼老婆過頭 名主持人吃NG月餅爆肥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：領袖代表要中方同意？ 府駁斥：沒有ＡＰＥＣ備忘錄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分