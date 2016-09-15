參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動

2016-09-15

〔駐美特派員曹郁芬、記者陳鈺馥、林良昇／綜合報導〕國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會廿七日將在加拿大舉行，台灣迄今未收到邀請函，對於台灣能否順利與會，中國國台辦發言人馬曉光及中國駐美公使李克新分別重申一中原則。對此，外交部長李大維昨日表示，希望中國對我們的參與不要有任何負面行動，這樣兩岸關係才有正常化發展。

中國駐美公使：台灣能否出席 應還在協商

中國駐美公使李克新於美東時間十三日表示，台灣今年能否出席ＩＣＡＯ，應該還在協商中，在台灣參與國際事務上，中國的立場是一貫的，就是堅持一個中國原則，這些機構本身也有自己的規矩，必須按規矩來辦。

李克新在中國駐美大使館受訪時說，中國會堅守自己的原則，但中國在國際民航和其他方面都開通了很多渠道，讓台灣民眾得到他們應該了解到的訊息。

對於美國亞太助卿羅素說，美國支持台灣擴大國際參與，李克新說，美國表達了他們的立場，但這個問題上，中國的基本原則沒有改變，就是必須在一個中國的原則基礎之上，他們反對兩個中國、一中一台，藉由這些國際組織搞分裂。

馬曉光則是昨天在國台辦例行記者會時重申，台灣參與國際組織活動的前提是「一個中國」原則，透過兩岸協商做出安排。馬曉光說，當前台灣方面不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，導致兩岸聯繫溝通機制停擺，使得相關問題無法處理。

中國再提一中原則 反對藉國際組織搞分裂

李大維昨受訪強調，ＩＣＡＯ是負責飛航安全的國際性功能機構，我國若能參與，對全世界民航界有很大幫助，這不僅僅是兩千三百萬人的事，也牽涉國際飛航安全，台灣若能參加，一定對國際社會有助益。

對於我國是否將依照世界衛生大會（WHA），以「中華台北」名義去參加國際民航組織大會，李大維說，「目前這沒辦法給大家明確答案！」美國政府對我方參與ＩＣＡＯ，出了非常多的力，近期也與美方重要人士接洽。

此外，北京至今仍堅持蔡政府必須承認九二共識，兩岸才能恢復官方對話，但北京顯然把台灣政府與民眾區隔對待，強化對民間的統戰工作，十三日首度在中國大使館邀請近百位台灣旅美僑民一起慶祝中秋節。李克新說，希望藉此過程，為兩岸和平統一凝聚一些共識。