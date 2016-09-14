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業務副總監被指開廣告公司 中央社︰已停業沒業務往來

2016-09-14

〔記者曾韋禎、楊媛婷、楊明怡／台北報導〕民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘等人昨天召開記者會指出，中央社今年成立一個業務副總監的新職務，由虞煥榮擔任；虞煥榮自己卻在外面擔任「聚新傳媒整合行銷」、「尊品文化事業」的董事長，也是「放心購」的監察人，偏偏這三家公司都有廣告業務，但虞煥榮卻未主動申報，這有無違反利益迴避？

中央社回應表示，虞煥榮到中央社服務前，即擔任聚新傳媒、尊品文化董事長，及放心購監察人；其中尊品已停業多年，聚新於今年一月起停止營運，正在辦理停業，放心購則掛名監察人，不負責實際營運；三家公司與中央社都沒有業務往來。

王定宇指出，為什麼需要付費的中央社訊息平台，會一字不差地刊登中央社董事長陳國祥的臉書？陳有無付費？甚至連陳國祥發表新書，中央社還要發通知、派員採訪，「是把中央社當他自己臉書用嗎？」

民進黨立委段宜康也在臉書張貼中央社的廣告／專案委託單指出，編採新聞稿由客戶提供資料與受訪人，由社方採訪後上刊，影音新聞則由社方出機專人訪問。花二十三萬元就能買到四條社稿與二條影音新聞。

王定宇透露，佣金結餘差額均流入社內一名女性行政員工人頭帳戶，是某位姓氏為「草字頭」女士。

中央社聲明表示，立委所稱獎金差額流向行政人員並私設帳戶等情事「完全子虛烏有」。將依法追究栽贓、抹黑等損害名譽與權益行為。

堅稱要捍衛新聞專業、一定做到明年六月三十日期滿的陳國祥，他昨舉行新書發表會，強調對於立委的所有指控，「只要等查明真相，會提出名譽毀損的告訴。」

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